Se está hablando de cerrar más embajadas”

Por dificultades económicas, Israel le apuesta a tener representaciones diplomáticas de gran alcance en países estratégicos, en lugar de mantener un gasto en embajadas pequeñas en demasiados países. El viceembajador y cónsul de Israel en Costa Rica, Davy Antebi, también habla del deseo de Israel de que más naciones sigan a Estados Unidos y trasladen su embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

¿Qué opina de que la embajada de El Salvador en Israel se mantenga en Tel Aviv y no en Jerusalén?

Eso es algo complicado porque entre los años El Salvador era el último país que mantuvo su embajada en Jerusalén, pero cuando Costa Rica sacó su embajada El Salvador siguió después. Esperamos que todos los países del mundo tengan su embajada en Jerusalén. Eso es algo muy conocido y todo el Gobierno de Israel está en Jerusalén, es la capital, y ahora con la declaración de (Donald) Trump y después del presidente de Guatemala (Jimmy Morales) y de República Checa hay más países de esta región que quizás van a cambiar su embajada (de lugar).

Sí, siempre tenemos la expectativa de que las embajadas estén en Jerusalén, pero eso no es algo que si El Salvador no lo hace va a dañar la relación.

Con respecto al anuncio del presidente Donald Trump ¿podría Estados Unidos seguir siendo un mediador en el proceso para la paz en el Oriente Medio?

Tradicionalmente siempre los norteamericanos eran los mediadores en el proceso de la paz desde los noventa con Isaac Rabin, el primer ministro de Israel, después con Ehud Barak, otro primer ministro de Israel, en el 99, después con Ehud Olmert, en 2006, y ahora con (el primer ministro Benjamin) Netanyahu.

Nos sentimos que Estados Unidos es un mediador justo para dirigir. Nada cambió. Ese es nuestro sentimiento hoy en día.

¿Consideraría Israel regresar con su embajada a El Salvador?

Es muy difícil decir. Hay que entender que hoy en día la cancillería tiene bajo presupuesto y se está hablando de cerrar entre siete hasta nueve embajadas más. En esta época actual, me parece, a mí, que no. No es algo tangible por la situación económica.

¿Cerrar embajadas con otros socios no dañaría las relaciones diplomáticas?

Siempre existe esta pregunta. ¿Cuál es mejor? Mantener embajadas pequeñas en cada país del mundo, que es una escuela de pensamiento de algunos países. No todos los países tienen una embajada aquí en El Salvador. Muchos no tienen, tienen sede en Guatemala, en México.

Y hay otra escuela, de tener embajadas muy grandes regionales. Parece que Israel está en un tiempo de transformación de una escuela hacia la otra.

Nuestra intención es mantener lo más posible las relaciones, estar aquí lo más posible, viajar aquí mucho para que no se reduzca el alcance de las relaciones entre ambas naciones aunque no estamos aquí físicamente.