¿Se está reduciendo la cantidad de inmigrantes mexicanos en Nueva York?

?Ahora, muchos paisanos no quieren venir y otros se están marchando de aquí?.

Esta afirmación del mexicano Cristian Galindo, en la esquina de un supermercado en donde trabaja en Sunset Park, uno de los enclaves de la migración mexicana en la Gran Manzana, toma cierta dimensión bajo la luz de diversas investigaciones que detallan que el furor de la inmigración azteca, hacia Estados Unidos, experimenta una franca desaceleración.

En 1995, cuando tenía 16 años, este inmigrante llegó a Nueva York. En aquél momento la mayoría sus amigos y su familia de Puebla, luchaban por alcanzar el ?sueño americano en la Gran Manzana?. Hoy está convencido que ese anhelo se ha desvanecido.

Algunos datos del American Community Survey Service, indican que en promedio, el estado de Nueva York ha experimentado una disminución de inmigrantes mexicanos, a un ritmo de 24,625 personas en los últimos cinco años.

De igual manera, un reporte de 2019 del Centro de Investigaciones Pew, especifica que “el número de inmigrantes mexicanos indocumentados, ha disminuido en 2 millones, desde su pico de 6.9 millones en 2007, y fue más bajo en 2017 que en cualquier año desde 2001, en todo el país”.

Otros hallazgos, del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano (Cemla), con sede en Ciudad de México, aterrizan en Nueva York alrededor de otra tendencia que revela, que no solo hay un descenso en la movilización de mexicanos hacia Estados Unidos, sino que hay un número récord desde 2017, de quienes por múltiples razones se están regresando.

NY, el lugar de donde se van

De los 304,000 mexicanos, en promedio, que dejaron el país en 2017, Nueva York está en el tercer lugar de entidades, donde se registra un descenso de inmigrantes mexicanos.

Detalla este informe que 137,352 abandonaron California, al igual que otros 55,232 que vivían en Texas y 27,196 en Nueva York.

El economista Jesús Cervantes, director de estadísticas de Cemla, explicó a El Diario que es importante que se tomen en consideración muchos aspectos para entender esta dinámica, porque hay que recordar también “que los mexicanos también se mueren”.

Con base a los números recientes de este centro, cerca de 80,000 inmigrantes de origen mexicano, fallecieron el último año en los Estados Unidos.

“El descenso de la movilización, trae otra implicación. Esta comunidad inmigrante, está envejeciendo”, aseguró.

La información censal de Estados Unidos y de la encuesta American Community Survey muestran que el flujo migratorio mexicano fue muy intenso de 1990 a 2007, periodo en el que 7,440,523 mexicanos emigraron a Estados Unidos.

“A partir de 2007 dicho flujo migratorio se detuvo bruscamente y en el periodo 2008-2018 fue negativo en un promedio de 52,000 personas por año”, recopiló Cervantes, en los últimos sondeos.

Más allá de las estadísticas, y de los fríos números, en las calles de Sunset Park en Brooklyn, en donde en los alrededores de su avenida Cuarta y Quinta suena en voz alta la música norteña mexicana, y se ofrecen casi en cada cuadra, tortillas y guacamole, sus residentes empiezan a percibir, lo que deberá esperar una verificación formal de las próximas mediciones poblacionales.

El censo 2010 mostró que cerca del 60% de ese vecindario, estaba conformado por hispanos, la mayor proporción del país azteca.

“Aquí, vivíamos antes más mexicanos y más hispanos. Cuando yo llegué hace 25 años. Ahora con los precios de la renta se ha espantado mucha gente, que no quiere trabajar aquí en Nueva York, sin poder ahorrar para mandar a nuestro país”, comentó Teresa Suniaga, una inmigrante de Zacatecas, de 62 años.

“No es miedo, es por lo caro”

En el cruce de todos los estudios sobre el descenso de migrantes mexicanos, se pondera que el clima antiinmigrante, que ha caracterizado el ambiente político en los últimos tres años sobre todo desde que Trump llegó al poder, es una de las tantas variables para tratar de razonar este cambio demográfico.

Justamente, fue en Sunset Park, en donde la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía de Nueva York contabilizó el mayor número de irrupciones de ICE, cuando a mediados de este año el gobierno federal anunció redadas en todo el país.

El inmigrante azteca Cristian Galindo, no asocia el miedo a ?La Migra? con la salida de sus paisanos de este vecindario, pues los hispanos “están huyendo de lo caro”.

Galindo comenta que es imposible conseguir en ese vecindario, un apartamento pequeño que baje de los 2,500 dólares.

“Mi gente no quiere trabajar solo para pagar la renta. El ahorro aquí en la ciudad es imposible, yo no creo que la gente huya por el temor a las redadas. Eso no es nuevo. El problema, es que es imposible que te quede un dólar a final de mes”.

El inmigrante saca otras cuentas. Recuerda que cuando llegó a Nueva York en los años noventa, cuatro naranjas las compraba por un dólar. Ahora solo una, cuesta un dólar.

?Aquí todo, la renta y la comida, aumentaron demasiado en los últimos meses?, sentenció.

Es de destacar, que desde al año 2015, ya muchos temían que los vientos de la gentrificación se empezaran a sentir en este vecindario, por el desarrollo de nuevas estructuras comerciales y residenciales como Industrial City, al igual que en otras localidades de Brooklyn. Williamsburg, es el mejor ejemplo.

?Se mudan a ciudades más pequeñas?

“Antes, siempre tus amigos de México te llamaban para ver que chance había aquí. Querían a toda costa venir, para hacer un dinero. Desde hace un par de años, prefieren salir de los campos y moverse por México. Les resulta más”, comenta Toribio González, de 68 años, quien ya es ciudadano estadounidense. Vino a la Gran Manzana hace 42 años.

González reseña algunas situaciones, del otro lado de la frontera.

“Tengo muchos amigos que, por ejemplo, se han ido de Puebla a trabajar en cultivos y empresas americanas dentro de México, a Sonora por ejemplo. Les empieza a ir bien y prefieren no pensar en venir para esta ciudad, en donde todo está más caro. Además, venir de mojado está más complicado”, contó.

Para la generación de mexicanos que nacieron en Nueva York, la opinión podría ser en general muy distinta.

Edgar Juárez tiene 23 años y trabaja como banderista en una empresa constructora en el Bajo Manhattan. Sus padres, vinieron hace más de 40 años de Puebla, buscando una mejor vida. El joven asegura, que lo han logrado, con mucho esfuerzo.

“Yo creo que en Nueva York se gana bien, si trabajas duro. Muchos mexicanos se están mudando a ciudades más pequeñas, de los alrededores para pagar menos renta, como a Nueva Jersey o Long Island, por ejemplo. Pero sé de gente que sigue viniendo. Creo que aquí todo se puede lograr”, dijo el trabajador de la construcción.

Hay otros puntos de vista. Verónica Ortíz una empleada doméstica indocumentada de 45 años sentó raíces con sus dos hijos hace 15 años. Explica que a pesar de lo costoso y lo duro que es el invierno aquí, se puede vivir sin tanto ?miedo a La Migra?.

?Tengo familia en Arizona y en Texas. No es igual. Además, te mueves bien por todos lados, sin tener un carro. Yo prefiero estar aquí, trabajando duro, pero sí se sale adelante?, concluyó.

Presencia mexicana en Nueva York

14.94% es la disminución de los inmigrantes mexicanos promedio en el estado de Nueva York entre 2010 y 2018 de acuerdo con el American Community Survey.

es la disminución de los inmigrantes mexicanos promedio en el estado de Nueva York entre 2010 y 2018 de acuerdo con el American Community Survey. 252, 206 mexicanos registraba el estado de Nueva York en 2010.

mexicanos registraba el estado de Nueva York en 2010. 223,333 fue la cifra a la que se redujo el número de mexicanos el año pasado.

fue la cifra a la que se redujo el número de mexicanos el año pasado. 2017 fue el año en que vivieron menos mexicanos en el estado de Nueva York en los últimos 10 años.

fue el año en que vivieron menos mexicanos en el estado de Nueva York en los últimos 10 años. 15% aproximadamente de los inmigrantes latinos en la ciudad de Nueva York son de origen mexicano, reflejado en el informe Población Latina 1990 – 2015 en NYC, del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos.

