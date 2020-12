Seis heridos en manifestación de apoyo a inmigrantes en huelga de hambre, en Nueva York

Nueva York, 11 dic (EFE).- Una manifestación realizada este viernes en Nueva York en apoyo a inmigrantes en huelga de hambre en un centro de detención en el vecino estado de Nueva Jersey terminó con varios heridos luego de que un coche atropellara al grupo que realizaba la protesta.



Al menos seis personas resultaron heridas esta tarde cuando a la altura de la calle 39 y la tercera avenida en Manhattan un automóvil no se detuvo y embistió a un grupo de entre 30 y 40 personas que participaban de la protesta, organizada por el movimiento Black Lives Matter.



Las seis personas fueron llevadas a hospitales del área y sufrieron lesiones que no ponen en peligro su vida, de acuerdo con el canal 11, que citó a la policía.



La conductora del vehículo fue arrestada cerca de la escena mientras la policía analizaba las cámaras de vigilancia en la zona para saber más acerca de lo ocurrido.



Un video en las redes sociales muestra el momento en que el auto continuó su marcha rápidamente impactando a los manifestantes mientras se escuchan los gritos de otros manifestantes.



"La policía ha estado ahí todo el día ¿Cómo dejan que esto ocurra?", dijo un manifestante a la prensa.



Isaac, otro de los participantes, recordó por su parte que estaban en la calle en apoyo al grupo de inmigrantes que hace 28 días declararon una huelga de hambre en el centro de detención del condado de Bergen en Nueva Jersey, en protesta por las condiciones en la cárcel.



El grupo de seis inmigrantes en huelga ha pedido al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que les coloque un grillete electrónico y les deje regresar a sus hogares, por las condiciones en la prisión, donde, según activistas, hay ratas, a los detenidos enfermos no se les da asistencia médica y hay temor al contagio del coronavirus SARS-CoV-2. "Las condiciones son horribles", dijo Isaac a Efe.



Los inmigrantes han denunciado en una carta pública que el ICE les ha amenazado con amarrarlos a sus camas para obligarlos a comer, recordaron que no son criminales y han reafirmado que mantendrán la huelga de hambre hasta que les liberen o mueran.



Dos de los detenidos serían trasladados a una prisión federal en Batavia, Buffalo (Nueva York), según denunciaron el viernes activistas en Nueva Jersey. EFE

