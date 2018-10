Seis muertos y destrucción "inimaginable" deja Michael en Florida (+FOTOS)

El número de muertos provocado por el paso del huracán Michael por el sureste de Estados Unidos aumentó a por lo menos seis, después de que autoridades informasen hoy de la muerte de otras cuatro personas, tres de ellas en Florida, donde el ciclón tocó tierra este miércoles con fuerza de categoría 4.



Un hombre murió al caer un árbol sobre su vivienda cerca de Greensboro, en Florida, informó la CNN.

También falleció una niña en Georgia, aunque las circunstancias exactas del fallecimiento de este última víctima todavía se desconocen, afirmó la cadena NBC.

Casas en escombros luego de que Michael las derribara. Oct. 11, 2018, in Mexico Beach, Fla. (AP Photo/Chris O'Meara)

El gobernador de Florida, Rick Scott, pidió a los ciudadanos de la zona afectada "mantenerse a salvo" y esperar "a los equipos de rescate y auxilio". Aunque no habló de fallecimientos a causa del huracán, reconoció que "la pérdida de vidas" es su mayor preocupación ahora.



"Por favor, estén lejos de las carreteras para permitir el trabajo de los equipos encargados de restaurar el servicio de electricidad y de despejar los caminos. Muchas carreteras están cerradas por seguridad, recuerden no conducir en condiciones de peligro", escribió Scott en Twitter.

En la imagen, vista de varios vagones de caja descarrilados tras el paso del huracán Michael, en Panama City, Florida, el 10 de octubre de 2018. (AP Foto/Gerald Herbert)

Mandan ayuda

Desde su oficina se han dispuesto toneladas de alimentos y agua, y más de 1.000 rescatistas con equipos aéreos y terrestres para hacer frente a la emergencia. Además, la Guardia Nacional Costera movilizó 3.500 soldados para las operaciones de rescate.

La ciudad costera de Mexico Beach, Florida, quedó en ruinas este jueves luego de que Michael tocara tierra este miércoles (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP)

Los vientos de 250 kilómetros por hora de "Michael" dejaron en en noroeste de Florida techos levantados, viviendas averiadas, árboles y señales de tránsito caídos, calles completamente inundadas, cortes en el servicio de electricidad, miles de damnificados y varios heridos.

En la imagen, tomada el 10 de octubre de 2018, vista de los daños ocasionados por el paso del huraván Michael por Panama City, Florida. (AP Foto/Gerald Herbert)

"Es como si hubiera estallado una bomba en cada bloque", dijo a CNN el congresista Neal Dunn, de Panama City, una de las ciudades costeras que recibieron con un mayor impacto a "Michael". Imágenes aéreas han dejado ver la magnitud de la catástrofe con decenas de edificaciones completamente destruidas.



En Mexico Beach, Panama City y Apalachicola, el paso del huracán dejó inundados barrios enteros, según informó "The New York Times". En algunas zonas, el agua llegó hasta el primer piso de los edificios y los cables de electricidad fueron arrancados.

Mexico Beah, en Florida, luego de Michal. Foto AP

Sin electricidad

De acuerdo con las autoridades, más de 388.000 hogares quedaron sin electricidad. Una de las tareas más importantes ahora es restaurar el suministro energético, tuiteó Scott.



Pese a que "Michael" se debilitó en su camino hacia Georgia y fue rebajado a tormenta tropical, "sigue siendo muy peligroso". El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) indicó desde su sede en Miami que la tormenta se desplaza hacia la costa este con vientos sostenidos máximos de 85 kilómetros por hora.



Michael llegó como categoría 3 a Georgia

El ojo de Michael ha pasado del noroeste de Florida al suroeste de Georgia como una peligrosa tormenta de categoría 3, informó el Centro Nacional de Huracanes. Según los registros existentes, es la más fuerte en golpear esa parte del estado.



Se registraron vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (115 millas por hora) en el condado de Seminole, Georgia, la tarde del miércoles. La tormenta tocó tierra cerca de Mexico Beach, Florida, como un catastrófico huracán de categoría 4 pocas horas después del mediodía del miércoles.

El techo que protegía a unos botes colapsado. Foto AP

Según un aviso de las 6 de la tarde, la tormenta estaba ubicada a 32 kilómetros (20 millas) al oeste-noroeste de Bainbridge, Georgia, y a 80 kilómetros (50 millas) al suroeste de Albany, Georgia. Se movía con dirección nor-noreste a 21 kph (13 mph).



Las peligrosas marejadas ciclónicas continúan en el noroeste de Florida.

Catástrofe en tierra

El Centro de Huracanes de Estados Unidos ha informado que el huracán Michael tocó tierra este miércoles cerca de Mexico Beach, en Florida, con vientos de 249 km/h (155 mph), minutos antes de la una de la tarde, en hora local (12 del mediodía en El Salvador).

El huracán "Michael" rozó hoy la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson (cinco) al alcanzar vientos sostenidos de 249 kilómetros por hora.

Una mujer camina entre los escombros de una tienda. AP

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, "Michael" podría pasar de categoría 4 a 5 (vientos de 252 kilómetros por hora) antes de llegar a Panama City y Apalachicola.



"Los niveles del agua siguen aumentando en la costa, en donde ya se reportan inundaciones de 1,5 metros de altura", dijo el centro.

Está previsto que el huracán impacte contra las playas de arena blanca, las aldeas de pescadores y las comunidades costeras de la región conocida como Panhandle más tarde en el día.

En apenas unos días, Michael pasó de ser una depresión tropical durante el fin de semana, a una tormenta potencialmente catastrófica.

Las autoridades de Florida dijeron que unas 375,000 personas tienen orden de evacuar la costa del golfo.

Foto de AP

La medida abarca 22 condados desde el Panhandle hasta el centro norte del estado. Pero los temores persisten porque algunos no atendieron a los llamados oficiales cuando el huracán comenzó a avanzar hacia el norte sobre las cálidas aguas del golfo.

Los preocupados meteorólogos dijeron que tenía potencial para convertirse en una de las peores tormentas en la historia de la región.

"Supongo que es el peor escenario posible. No creo que nadie haya vivido algo así en el Panhandle", señaló el meteorólogo Ryan Maue, de weathermodels.com, a The Associated Press.

"Esto tendrá vientos que dañarán estructuras en la costa y vientos con fuerza de huracán tierra adentro”.

A las 05:00 de la madrugada, el vórtice del huracán se movía sobre un tramo de la región noreste del estado y todavía estaba a unos 225 kilómetros (140 millas) de Panama City y a 209 kilómetros (130 millas) de Apalachicola, pero avanzaba relativamente rápido, a 21 km/h (13 mph).

Los vientos con fuerza de tormenta tropical, llegaban a 295 kilómetros (185 millas) del ojo, azotaban ya la costa.

“No sabemos si se va a llevar nuestras casas o no”, dijo Jason McDonald, de Panama City, quien agregó que él y su esposa condujeron con sus dos hijos, de 5 y 7 años de edad, hasta el norte de Alabama.

“Queremos sacarlos del paso de la tormenta”. El gobernador de Florida, Rick Scott, advirtió que se trata de un “monstruoso huracán”, mientras que su rival demócrata al Senado, el senador Bill Nelson, declaró que “el muro de agua” podría causar destrucción en el Panhandle.

Fotos de AP