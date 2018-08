Senado argentino podría tomar una decisión histórica sobre el aborto en las próximas horas

El Senado argentino debate hoy, en una sesión histórica que lleva más de ocho horas, la legalización del aborto, con una ventaja de los legisladores que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo, que haría fracasar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

El debate legislativo es seguido con expectativa en las inmediaciones al Congreso Nacional por una multitud de personas a favor y en contra de la iniciativa. De los 72 senadores que componen la Cámara alta, 38 anticiparon que votarán en contra de la legalización del aborto, mientras que 31 dijeron que apoyarán el proyecto.

Varios senadores evaluaron al comenzar la discusión la posibilidad de que, en caso de que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo fuera rechazado, votarán otros proyectos intermedios. Entre las propuestas mencionadas figuraban una que plantea la despenalización en general del aborto como práctica y otra que refrendará el fallo de la Corte Suprema, conocido como "F.A.L.", acerca de que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial.

Sin embargo, las negociaciones legislativas parecían haber fracasado cerca de las 18:00 horas (21:00 GMT) mientras miles de personas, a favor y en contra de la iniciativa, llegaban a las inmediaciones del Congreso, en el centro de Buenos Aires, pese a la intensa lluvia y el frío de la jornada.

Allí comenzaron a congregarse desde la madrugada para acompañar la sesión que podría extenderse hasta pasada la medianoche. La Plaza de los Dos Congresos, ubicada frente al Parlamento, quedó dividida en dos: de un lado el sector "verde", el color que identifica a los defensores del aborto legal, y el "celeste", usado por quienes están en contra.

El proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobado el 14 de junio por la Cámara de Diputados y necesita el voto positivo del Senado para convertirse en ley. En caso de que los senadores aprueben cambios en el texto, la iniciativa reformada deberá regresar a la Cámara baja para que sea refrendada. Pero si la mayoría vota en contra del aborto, el proyecto caerá de forma definitiva por este año legislativo. "Nuestros números los da la calle", afirmaron las organizadoras de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, al confiar en que la multitudinaria manifestación, que podría convocar a dos millones de mujeres, llevará a los senadores a cambiar de decisión y aprobar el aborto legal. Por el otro lado, los organizadores de la campaña antiabortista, autodenominada a favor de "las dos vidas" también convocaron una vigilia frente al Congreso. La Iglesia Católica, en tanto, organizó misas en sus templos y pidió a sus fieles salir a las calles a expresarse en contra del aborto. El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo fue impulsado por el presidente Mauricio Macri, pese a que personalmente está en contra del aborto. El jefe de Estado afirmó este miércoles que "no importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia". Actualmente, según estimaciones no oficiales señalan que cada año se practican cerca de 500,000 abortos clandestinos en ese país sudamericano. Las complicaciones por abortos son en tanto la principal causa de mortalidad materna.