Senado paquistaní veta a estadounidenses por no emitir visado a senador

El Senado de Pakistán ha prohibido a parlamentarios y diplomáticos estadounidenses la entrada en esa cámara después de que Washington no expidiera a tiempo un visado a un senador paquistaní para viajar a Nueva York donde iba a asistir a una reunión de la ONU, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.Los senadores paquistaníes Salahuddin Tirmizi y Abdul Ghafoor Haideri debían participar hoy y mañana en un encuentro internacional de parlamentarios en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pero el visado para este último no fue emitido a tiempo."Después de que no se expidiera el visado, el presidente del Senado de Pakistán, Raza Rabbani, suspendió nuestra visita oficial y también dijo que ninguna delegación senatorial visitará Estados Unidos y ninguna delegación estadounidense de ninguna clase, ya sean congresistas o diplomáticos, serán bienvenidos en el Senado", indicó a Efe hoy Haideri, también vicepresidente de esa cámara.Esta situación continuará "a no ser que este asunto sea resuelto por el Gobierno de Estados Unidos o la Embajada de Estados Unidos en Islamabad explica por qué no emitieron el documento", agregó.Haideri, secretario general del partido islamista Jamiat Ulema-e-Islam (JUI), muy crítico con Estados Unidos y su política en la región, aseguró que no tenía "ni idea" de las razones por las que el Gobierno estadounidense no emitió su visado."Es la primera vez que se le niega un visado para Estados Unidos a una delegación gubernamental a este nivel. No sé si se debe a una prohibición no anunciada para los paquistaníes o a otra razón", explicó Haideri.La embajada de Estados Unidos en Islamabad rechazó pronunciarse al respecto."No podemos hacer comentarios sobre casos relacionados con visados debido a leyes de privacidad", dijo a Efe la portavoz de la legación estadounidense en el país asiático, Fleur Cowan.Estados Unidos entrega cientos de millones de dólares anuales en ayuda militar a Pakistán, un apoyo que ha ido menguando y recibiendo recortes con el propósito de generar presión sobre el Gobierno paquistaní para que luche contra grupos terroristas que operan en la región y se encuentran en su territorio.El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró durante la campaña electoral que si fuera elegido lograría en dos minutos la liberación de Shakeel Afridi, el médico que ayudó a la CIA a buscar a Osama Bin Laden y que fue condenado a 33 años de cárcel, sentencia posteriormente reducida a 23 años.La vista de apelación de Afridi sufrió la semana pasada el aplazamiento número 29, y después de más de dos años y medio no ha podido realizarse por maniobras dilatorias de la Fiscalía.