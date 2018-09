Senador mexicano queda impune tras chat sexual

El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, informó que no habrá sanción contra el senador Ismael García Cabeza de Vaca por haber tenido una conversación privada en un chat sexual, en el que hace alusión a una joven.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que el partido no comparte y condena la misoginia, pero no hay materia que sancionar, aun cuando el reglamento de Acción Nacional solicite a sus militantes tener un modelo de vida ejemplar: “No [habrá sanción] de ninguna manera, se trataba de una conversación privada. No hay materia para una sanción. Sin embargo, reitero la condena a cualquier forma de misoginia. No compartimos ese tipo de expresiones y reconocemos que el senador dio la cara y se disculpó”, externó Torres Cofiño.

La secretaria de Promoción de la Mujer del PAN, la diputada Marcela Torres Peimbert, dijo que no habrá queja, aun cuando lamentó las expresiones del senador, ya que afecta al partido, pero sobre todo a familias.

“No voy a promover una sanción, es lamentable por donde se le quiera ver. Las expresiones misóginas y machistas no son sólo de un partido, sino de todos, las ofensas contra las mujeres son de todos lados, yo no quisiera personalizar, basta con revisar que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, le dio un beso a una reportera sin su consentimiento, lo que habla de que no hay una cultura de género”, afirmó Torres Peimbert.

Torres Cofiño precisó que en caso de que se presentara una queja de algún militante o ciudadano por el comportamiento del legislador, ésta pasaría a la Comisión de Orden Intrapartidista, que sería la encargada de emitir una sanción: “Serán los órganos autónomos de Orden y Justicia del partido los que tendrían que investigar al senador”, aseveró el dirigente.

La ex presidenta del PAN, Cecilia Romero, calificó de “bochornosa” la situación, y dijo que la sanción ya la está padeciendo Cabeza de Vaca con el escarnio público, y sin duda lamenta el hecho por el daño que le hace a la imagen del PAN.

Según los estatutos, tanto el presidente nacional como el coordinador legislativo no cuentan con la facultad para retirarle la senaduría, además de que ésta fue por el voto de los ciudadanos, por lo que tendría que darse un juicio político.

Sin embargo, panistas comentaron a EL UNIVERSAL que en caso de que llegue una queja a la Comisión de Orden y Disciplina —la cual hasta ahora no existe—, tendría que ser por haber faltado a la buena imagen al partido y por no representarlo con decoro.

El artículo 128 de los estatutos, establece que en casos de indisciplina, incumplimiento de los cargos, infracción de los estatutos o reglamentos, los militantes podrán ser sancionados con amonestación, privación del cargo que desempeñen en el partido, cancelación de precandidatura, suspensión de derechos partidistas, inhabilitación para ser dirigente o candidato, y la expulsión.

Al ser un tema de moral y principios, la sanción más alta que podría alcanzar en caso de una queja en contra de Cabeza de Vaca, sería la suspensión de sus derechos partidistas, siempre y cuando se abra una investigación que evalúe el caso.

En el Senado, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Martha Lucía Micher, pidió a la bancada panista una investigación para averiguar si el legislador podría estar relacionado con trata de personas.

La senadora Xóchitl Gálvez (PAN) expresó que es lamentable que su compañero de bancada participe en un chat misógino, pero descartó que se le pueda investigar por trata.

El coordinador de Morena, afirmó que su bancada propondrá un reglamento para evitar comportamientos como el del senador García Cabeza de Vaca.

“En la bancada tendrán su propia reglamentación”, dijo, y agregó que las bancadas deben tener un código de ética interna.