Senadora salvadoreña votó en contra de dar licencias de conducir a inmigrantes en Nueva York

Nueva York entregará en diciembre los primeros carnés de conducir a inmigrantes indocumentados, 180 días después de la entrada en vigor de la nueva ley que garantiza este derecho, firmada anoche por el Gobernador Andrew Cuomo, lo que ha sido recibido con entusiasmo por parte de entidades de inmigrantes.

Sin embargo, tres senadores estuvieron en contra. Una de ellas es Mónica R. Martínez, quien es salvadoreña de nacimiento e hizo historia al ser la primera connacional en ocupar un asiento en el cuerpo legislativo de Nueva York.

Medios de Estados Unidos han reportado que Martínez no ha hablado acerca de su decisión y esquivó a los periodistas. No está claro por qué Martínez, quien se ha declarado en el pasado defensora de la comunidad migrante no dio su voto para la medida que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso estatal.

Tal decisión le valió a la senadora duros comentarios en sus redes sociales. "Se olvidó que vino de El Salvador a los tres años. Votar 'no' a dar licencia a indocumentados que trabajan duro demuestra el tipo de persona que es", dijo una persona. Otros dijeron que "no cuida del interés de su gente" y que todo se le devolverá en las próximas elecciones. Las personas también pidieron una explicación o expresaron sentir "tristeza" de haberla apoyado en las elecciones.

La medida, aprobada por las dos cámaras del Congreso estatal, permitirá a todas aquellas personas que carezcan de un permiso de residencia conseguir estas licencias, una reivindicación histórica del colectivo para evitar la discriminación a la hora de conseguir un empleo o mejorar la seguridad vial.

Para la agrupación Make The Road New York, la aprobación de esta medida aparecerá en "los libros de historia", puesto que marca una "victoria histórica para las familias inmigrantes en todo el estado de Nueva York que han dirigido la lucha por el respeto y la dignidad de nuestras comunidades".

Cuomo levantó suspicacias ayer por la tarde, antes de rubricar la nueva ley, al pedir un informe a la Procuradora General del Estado, ya que el demócrata dudaba de si esta ley supondría crear una base de datos de inmigrantes ilegales a la que pudiera acceder la Administración federal.

El gobernador lo hizo después de que en California, que aprobó una medida similar en 2005, saliera a la luz que agentes de inmigración habían detenido a indocumentados en sus propios hogares utilizando este registro.