Senadores EUA piden plan para Centroamérica

Un grupo de senadores de Estados Unidos (EUA) subrayó ayer la necesidad de elaborar un "plan regional" para potenciar la prosperidad económica y mejorar la seguridad de la región del Triángulo Norte de Centroamérica con el objetivo de evitar que sus ciudadanos migren al país norteamericano.

"Esto es en nuestro mejor interés: necesitamos un plan regional y tenemos que trabajar en ello. Es una situación muy compleja y debemos determinar la cantidad de dinero necesaria", apuntó el senador republicano John Cornyn en una conferencia en el centro de pensamiento Atlantic Council, en Washington.

Cornyn reconoció que "ahora mismo" no existe una estrategia clara para abordar los retos que presentan El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque aseguró que Estados Unidos "está buscando líderes y socios con los que poder trabajar".

"No podemos hacer nada por países que no quieren que les ayudemos", agregó el republicano, que coincidió en esta idea con el senador demócrata Tom Carper, también presente en el acto.

En este sentido, Carper destacó la importancia de construir un plan de trabajo bipartidista que ayude a la región a potenciar oportunidades económicas, reducir el crimen y la violencia y rebajar los niveles de corrupción.

El veterano legislador recordó el "exitoso Plan Colombia" con el que Estados Unidos ha ayudado en las últimas décadas a ese país suramericano a salir de una crisis marcada por la violencia generada por los carteles de la droga y las guerrillas.

"Ha funcionado, y aún está en funcionamiento, pero nos llevó mucho tiempo", aseveró Carper.

Ambos se mostraron esperanzados de que el presidente electo de El Salvador Nayib Bukele y el próximo mandatario de Guatemala, que saldrá de las elecciones que se celebrarán en ese país en junio, sean socios "cruciales" de Estados Unidos.

Los senadores hicieron este llamamiento a la acción después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó en marzo suspender todo tipo de asistencia a los países del Triángulo Norte.

Aún no está claro qué cantidad de fondos se verán afectados por la decisión de Trump, aunque sí impactará en el dinero que el Congreso estadounidense aprobó para Guatemala, Honduras y El Salvador durante el año fiscal 2017 (de octubre de 2016 hasta septiembre de 2017) y el ejercicio fiscal siguiente.

En concreto, según los últimos datos del Departamento de Estado, en 2018, Estados Unidos aprobó $120 millones para Guatemala, $80 millones para Honduras y $58 millones para El Salvador.

Mientras tanto, en 2017, Estados Unidos destinó $140 millones a Guatemala, $95 millones a Honduras y $73 millones a El Salvador.

En libertad

En tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) ha liberado desde diciembre pasado a unos 175,000 miembros de familias inmigrantes detenidos en la frontera con México debido a la saturación de sus instalaciones, reveló ayer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un portavoz del DHS dijo a Efe que siempre que sea posible esas liberaciones se hacen en coordinación con organizaciones no gubernamentales locales, pero si las instalaciones dependientes de estas se encuentran a plena capacidad los inmigrantes son dejados en centros de transporte.

La fuente detalló que, debido a la capacidad limitada de muchos centros de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur y de ICE, las autoridades empezaron a liberar el pasado 19 de marzo a las familias como no criminales.

"Hasta la fecha –explicó la fuente–, la CBP ha liberado más de 40,000 unidades familiares extranjeras en Aviso para Comparecer (Notice To Appear, NTA) o bajo palabra (Own recognizance, OR)".

El NTA es un aviso en el que el Gobierno estadounidense informa de las razones por las cuales una persona debe ser deportada e incluye las acusaciones y cargos contra el afectado.

Centros colapsados

El sábado pasado, el diario The Washington Post reveló que los centros de detención para inmigrantes en el sur de Texas (Estados Unidos) estaban tan llenos que las autoridades estadounidenses han decidido usar aviones para trasladar a los indocumentados a otras instalaciones con más espacio.

El rotativo explicó que el uso de aeronaves es poco común, pero responde a la gran llegada de inmigrantes a la frontera.

Además, CNN publicó ayer imágenes que muestran a migrantes, entre ellos menores de edad, durmiendo en el suelo sobre rocas mientras esperan ser procesados en la frontera.

Según cifras suministradas por el DHS a Efe, la Patrulla Fronteriza detuvo entre el 1.º de octubre de 2018 y el pasado 10 de mayo más 500,000 inmigrantes.