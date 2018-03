Si México no será justo con EUA, entonces la reunión sería estéril: Donald Trump

President Trump: We want to get our people off of welfare, and back to work... so important... it's out of control" https://t.co/I78buCTFRj — CNN (@CNN) 26 de enero de 2017

"El presidente de México y yo hemos acordado cancelar nuestra reunión planeada para la semana próxima", explicó Trump en un discurso desde Filadelfia (Pensilvania), donde asiste a una reunión invernal de congresistas republicanos, según informó la cadena informativa CNN este mismo día.Durante horas de la mañana, Peña Nieto había confirmado que no se presentaría a una reunión que tenía programa con el presidente Trump, expresándolo desde su cuenta de Twitter. "Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS", afirmó el mandatario mexicano.Sin embargo, horas después de dicha declaración de Peña Nieto, Trump salió al paso y expresó que la decisión fue tomada por ambos, al considerar que la reunión sería estéril. “A menos que México vaya a tratar a Estados Unidos de forma justa, con respeto, esa reunión sería estéril y quiero seguir una ruta diferente. No tenemos opción", argumentó Trump.Para Trump, la afirmación de “ser justo” por parte de México significa que el país vecino acepte pagar el muro que él quiere construir en la frontera común para frenar la inmigración ilegal, algo que ha rechazado rotundamente Peña Nieto. El mandatario insistió hoy en que ha "dejado claro" al Gobierno mexicano que los estadounidenses "no pagarán" ese muro, al enfatizar la importancia de la seguridad fronteriza.Además, Trump también reiteró en su cuenta de Twitter, previo a sus declaraciones en Filadelfia, la cancelación y “esterilidad” de la reunión con Peña Nieto. "Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)", señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.Antes de las declaraciones de Trump desde Filadelfia, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que iban a buscar una fecha "para concertar algo en el futuro" y mantener con México "las líneas de comunicación abiertas".