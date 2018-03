“Si no sabes hacer nada, por lo menos abre las pinches patas”: Así nació #LordPrepa10

Lee también

Su nombre es Ramón Urrea Bernal y es profesor de la Preparatoria 10, de la Universidad de Guadalajara, institución que abrirá un expediente en su contra, luego de que Urrea Bernal fuera grabado mientras daba un discurso cargada de expresiones soeces y denigrantes hacia las mujeres.El video ya fue popularizado en las redes sociales con el hashtag #LordPrepa10, dando paso a un nuevo “personaje viral” de este año, volviéndolo tendencia en todo el mundo, según informó el periódico español “El País”.Durante su discurso a su clase, Urrea Bernal expresa que es normal “agarrar de las greñas” a las mujeres, así como dejarles en claro que “si no sabes hacer nada, por lo menos abre las pinches patas”. "No falta quien dice, gordito que me duele la cabeza (...) yo me maté estudiando así que si me dice algo así, le agarro de la greñas y le digo por lo menos abre las pinches patas y, si no te gusta, agarra tus pinches mocosos y lárguense", agregó en sus palabras.El video fue subido a la red social Facebook por uno de sus alumnos, aunque, horas después, el propio maestro dejó en claro que solo ejemplificaba la violencia contra la mujer para su clase. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara ha confirmado que abrirá un expediente en su contra, debido al “daño a la imagen” que representó su actitud.De igual forma, una asociación de estudiantes ya se ha movilizado para impedir que Urrea Bernal siga impartiendo clases en dicha institución o en cualquier otra.