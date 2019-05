Alex Gálvez, abogado en migración, responde sus preguntas sobre su situación migratoria

¿Si soy indocumentado, puedo ir a visitar a mi esposa al Centro de Detención en Adelanto, California?.¿Cuáles son los riesgos que corro? ¿Me pueden detener? También quiero saber si hay riesgos de detención, si voy a recoger a algún familiar o amigo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)?

Respuesta

Ahorita en Adelanto, las visitas son permisibles, aunque no siempre lo han sido. Incluso en ciertos Centros de Detención se les advierte que no vayan a visitar a familiares por el riesgo de ser detenidos por ser indocumentados. Pero en centros como el de Adelanto con una identificación como la matricula consular, pasaporte, o licencia de manejar, es suficiente para poder visitar a un familiar detenido sin peligro de ser arrestado. Es importante mencionar que los Centros de Detención como el de Adelanto son la excepción y no la norma para todos los centros de EEUU.

También recomendamos tener cuidado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) cuando vayan a recoger o dejar a familiares. Ir a un aeropuerto es como ir a la frontera, ambos son considerados puertos de entrada. Corren riesgos de ser interrogados por oficiales de migración si cometen una infracción de tránsito al entrar o salir del aeropuerto.

Es importante que si el visitante es cuestionado por inmigración sobre quien lo va a recoger al aeropuerto que diga el nombre de una persona que sea ciudadana o residente permanente. Se han visto casos donde el oficial de migración, ha pedido ver a la persona que los va a recoger y si ésta es indocumentada, la arrestan e inician procedimientos de deportación.

Por esa razón, es recomendable preguntar periódicamente antes de visitar el centro de detención. Hay que llamar y preguntar: ¿si soy indocumentado qué forma de identificación necesito para visitar a un familiar. Preguntar si puede identificarse con la licencia de manejo AB60. Si van a visitar a otro centro de detención que no sea Adelanto, es recomendable preguntar a un abogado de migración que ejerza localmente para evaluar los riesgos y normas del Centro que quiera visitar.

Si el detenido está en un centro de detención donde también está localizada la corte de inmigración, es recomendable preguntar si corren peligro antes de ir a testificar en el caso de asilo del esposa o esposo en la corte de migración.



