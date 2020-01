SiMeGanoElAvion: las ingeniosas reacciones ante la sorprendente propuesta de López Obrador de rifar el avión presidencial de México

Twitter Muchos de los memes compartidos en redes mexicanas juegan con la fantasía de estacionar el aparato en su casa.

"Qué hacer si tengo un avión" o "dónde puedo contratar pilotos" fueron dos de las preguntas más repetidas este viernes en Google México.

Otros internautas querían saber cuál es el mejor lugar "para estacionar un avión grande".

El repentino interés por esta cuestión surgió tras una insólita propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ante la imposibilidad de vender el avión presidencial que lleva más de un año estacionado en un hangar de California, López Obrador planteó la posibilidad de rifarlo .

Es solo una de las cinco opciones de las que habló AMLO este viernes en su conferencia matutina, pero sin duda es la que más eco encontró en redes sociales, donde se convirtió en objeto de numerosas bromas y memes.

La propuesta es la siguiente: que Lotería Nacional venda seis millones de boletos a 500 pesos (unos US$26) cada uno para así recaudar 3.000 millones de pesos (unos US$160 millones).

"El avión son US$130 millones, 2.500 millones de pesos. [Al ganador o ganadora] se le daría ya incluido un servicio de operación de dos años o de un año", dijo López Obrador durante la conferencia.

Gobierno de México El avión presidencial es un Boeing 787-8 de la línea Dreamliner.

"Tendríamos que definir algunas reglas como condición, porque aun cuando alguien se saque el avión sería muy lamentable que lo malbaratara", prosiguió el mandatario.

"Como norma tendríamos que ponerle que si lo vende sea por su valor. Si lo va a rentar tiene que tener una empresa que se lo administre, hay ciertas cosas que tendría que resolver".

La iniciativa de AMLO rápidamente pasó a ser el tema más comentado en las redes mexicanas, con etiquetas como #SiMeGanoElAvion , #AvionPresidencial , #NoEsBroma , #AMLOySusTrucos convertidas en tendencia en Twitter.

Otros usuarios recurrieron a un tono menos jocoso para criticar lo que consideran una estrategia de distracción del presidente para que no se hable de otros temas más graves.

Y no faltaron quienes aprovecharon el revuelo para censurar el dinero que costó el avión, un Boeing 787 Dreamliner comprado bajo la presidencia de Felipe Calderón y utilizado por su sucesor, Enrique Peña Nieto.

¿Era en serio?

El encargado de comunicación social de Presidencia, Jesús Ramírez, incluyó la posibilidad de la rifa en un tuit en el que detalló las cinco opciones que se contemplan como destino del avión presidencial:

Sin embargo, el secretario de Comunicaciones y Transporte de México, Javier Jiménez Espriú, reaccionó con sorpresa e incredulidad al ser preguntado sobre el tema por un grupo de periodistas.

"No lo oí y no se me había ocurrido", respondió el secretario, antes de descartar la propuesta.

"Creo que hay otras opciones más próximas", afirmó.

De regreso a México

La venta del TP-01 "José María Morelos y Pavón", el nombre oficial del aparato, es uno de los temas más polémicos para López Obrador .

Gobierno de México El avión presidencial cuenta con una elegante sala de juntas y una habitación de descanso.

El mandatario anunció el pasado martes que el avión regresará en breve a México desde Estados Unidos, donde no encontró comprador. El mantenimiento durante el tiempo que estuvo en California ascendió a unos US$1,6 millones.

Según explicó el presidente, uno de dos potenciales compradores de EE.UU. ofreció US$125 millones, pero la operación no se cerró porque la oferta era inferior en cinco millones de dólares al monto en el que Naciones Unidas, que asesoró a México en el proceso, tasó el aparato.

El Boeing 787-8 en una configuración estándar de aerolínea puede transportar 280 pasajeros, pero con las modificaciones que se le hicieron su capacidad se redujo a 80 , incluidos tripulantes y sobrecargos.

Gobierno de México Retirar las lujosas modificaciones y volver al diseño de una aerolínea normal es muy costoso.

La venta de la aeronave, que tiene sala de juntas, cama king-size y un baño de mármol, fue una promesa de campaña de AMLO, que viaja en vuelos comerciales en defensa de una política de austeridad en un país donde casi la mitad de la población vive en la pobreza.

Las otras opciones, aparte de la rifa, consisten en cerrar un acuerdo con alguno de los potenciales compradores, intercambiarlo con EE.UU., alquilarlo o venderlo por partes.

La más célebre, indudablemente, es la de la Lotería Nacional. ¿Qué harías tú si te lo ganaras?

