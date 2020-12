Sin prisa para vacuna, pese a más muertes

Brasil cumple este fin de semana diez meses desde su primer caso de coronavirus y celebrará el fin de año bajo una estricta cuarentena en buena parte de su territorio, en momentos en que la pandemia vuelve a acelerarse en un país que ya registra 190,795 decesos por el patógeno.

Desde la confirmación del primer caso de la covid-19, el 26 de febrero, el gigante suramericano contabiliza además unos 7,5 millones de infectados.

Los 190,795 muertos en Brasil por la covid-19 sitúan a la nación sudamericana como la segunda del mundo en número de fallecidos, solo detrás de Estados Unidos, y la tercera con más casos, después de Estados Unidos e India.

Y es que, tras un leve respiro entre septiembre y noviembre, las cifras vuelven a crecer en un país de dimensiones continentales que cuenta con unos 210 millones de habitantes.

Esas cifras contradicen la aparente tranquilidad con la que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afronta la situación, pues ayer dijo que no se siente presionado para que Brasil comience la vacunación contra el coronavirus y dijo no que no le importa que su país, uno de los más castigados por la pandemia, quede atrás en la carrera por la inmunización.

“Nadie me presiona para nada, a mí eso no me importa”, expresó el mandatario. “En todas las vacunas que he visto disponibles hay una cláusula que dice que ellos no se responsabilizan de cualquier efecto colateral”, agregó y dijo que por ahora el tema es cuestión de “razonabilidad”.