Sin restricción los contactos con Taiwán

El Gobierno de Estados Unidos anunció la retirada de las restricciones impuestas desde hace décadas en las relaciones entre sus funcionarios y los de Taiwán, una decisión que provocará tensiones con China.

Estados Unidos ha "creado unas restricciones internas complejas para regular" las relaciones de sus funcionarios con Taiwán "en un intento de apaciguar a Pekín", indicó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado este sábado por la noche.

"Ya no más", recalcó Pompeo. "Nuestras dos democracias comparten valores comunes de libertad individual, el estado de derecho y respeto de la dignidad humana. El comunicado de ayer reconoce que las relaciones EUA-Taiwán no necesitan, y no debieran, estar encadenadas a restricciones autoimpuestas por nuestra burocracia", explicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El anuncio se produce a menos dos semanas del fin del mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien insistió en que Pekín es el gran rival global de Washington. China considera a Taiwán una provincia rebelde que ha de volver a bajo su soberanía, mientras que la isla funciona de manera autónoma desde 1949.

Aunque Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas oficiales con Taipéi en 1979 y las cambió por Pekín, Washington ha seguido manteniendo intercambios desde entonces y la administración Trump ha intensificado la venta de armas a la isla. En agosto de 2020 viajó a Taiwán el secretario de Salud, Alex Azar, en lo que supuso la visita de mayor rango por parte de Washington desde 1979.

La visita se produjo en un momento de elevada hostilidad entre China y Estados Unidos en varios frentes, entre ellos el comercial y el tecnológico. Taiwán constituye uno de los asuntos más delicados para Pekín, que ha declarado en varias ocasiones su intención de recuperar el territorio por la fuerza si fuera necesario.