Sobreviviente de la masacre de Las Vegas murió en tiroteo de bar de California

En Thousand Oaks, su casa, Telemachus Orfanos se sentía seguro después de haber sobrevivido la masacre de Las Vegas en 2017, el tiroteo más mortal de la historia moderna de Estados Unidos con 58 fallecidos.

Pero fue allí y también en un tiroteo donde encontró la muerte : Orfanos es uno de los 12 que perdieron la vida en el tiroteo ocurrido el miércoles en un bar de esa localidad al noroeste de Los Ángeles (California).

Y en el debate sobre las de fuego que resurge en Estados Unidos con los tiroteos masivos, su madre, emocionada, se mostró de lo más contundente: "Quiero control de armas, ¡no más armas!", le dijo Susan Orfanos a la cadena ABC.

La mujer también hizo referencia a las "condolencias y oraciones" que ofrecen los defensores de facilitar el acceso a las armas.

" No quiero oraciones, no quiero condolencias, yo quiero control sobre las armas. Ojalá que nadie me mande más oraciones, lo que quiero es control de armas".

AFP El jueves en la noche se realizó una vigilia en memoria de las víctimas de Thousand Oaks.

"Es la segunda vez en un año"

La policía responsabilizó por el ataque a Ian David Long, un exmarine de 28 años de edad que se cree podía padecer síndrome de estrés post-traumático.

Long estuvo en Afganistán entre noviembre de 2010 y junio de 2011, y fue hallado muerto en el lugar del ataque, un bar muy popular entre los estudiantes de universidades cercanas.

De hecho, Orfanos no era el único sobreviviente de Las Vegas que estaba en el Borderline Bar and Grill de Thousand Oaks.

La explicación está en que en ambos casos se trataba de eventos de música country.

Social Media La policía identificó a Ian David Long como el presunto atacante de Thousand Oaks.

" Esta es la segunda vez en un año y un mes que esto ha ocurrido . Yo estaba en el tiroteo de Las Vegas así como probablemente otros 50 o 60 que estaban en el edificio al mismo tiempo que yo anoche", afirmó Nicholas Champion, un entrenador deportivo en declaraciones a una televisora local.

"Esto es algo fuerte para nosotros. Somos una gran familia y lamentablemente esta familia fue golpeada dos veces", añadió.

Champion publicó en abril pasado en su cuenta de Twitter una fotografía de grupo de sobrevivientes de Las Vegas reunidos en el bar de Thousand Oaks.

Brendan Kelly, quien también sobrevivió a ambos ataques, explicó que ese bar era un lugar especial para ellos.

" Borderline era nuestro especio seguro . Era nuestro hogar para los 30 o 45 de nosotros que procedíamos del área de Ventura County y que estuvimos en Las Vegas".

