Soros: Trump "es un estafador y va a fracasar"

Durante un encuentro restringido con periodistas en el Foro Económico Mundial de Davos, el financiero estadounidense, de origen húngaro, subrayó que Trump representa "una forma de gobierno cercana a la dictadura, más parecida a un estado mafioso, lo opuesto a la sociedad abierta" que él ha defendido toda la vida.Soros, quien apoyó a la demócrata Hillary Clinton durante la última campaña electoral en Estados Unidos, dijo que piensa mantenerse "lo mas lejos posible de Trump" y recomendó a los empresarios y financieros de todo el mundo que "hagan lo mismo".En cuanto al impacto de la presidencia de Trump en los mercados, indicó que "en este momento la incertidumbre, que es el peor enemigo de la inversión a largo plazo, está en su máximo nivel", por lo que no cabe esperar buenas noticias.Sobre la posibilidad de que se desate una guerra comercial entre China y Estados Unidos, aseguró que sería "totalmente irreconciliable con la prosperidad", y eso lo saben en Europa "muy bien, ya que también han sido atacados por Trump".De plantearse el enfrentamiento, el magnate no duda de que China "responderá" porque el presidente chino, Xi Jinping, vive una lucha interna por el poder de la que en Occidente sólo hay noticias indirectas y parciales.No es descartable, añadió, que si efectivamente China y Estados Unidos se enfrentan y Rusia "se mete por medio", el conflicto alcance dimensiones geopolíticas más graves.China debe evolucionar hacia una sociedad abierta, nada fácil si se tiene en cuenta que vienen de una sociedad dictatorial y muy cerrada, indicó.A su juicio, China se encuentra en un momento crucial y, si en un par de años no funcionan las reformas económicas que quiere plantear Xi, regresará a un estado "represivo dentro y agresivo fuera".Respecto al "brexit", ve poco probable que la primera ministra británica, Theresa May, permanezca mucho tiempo en el cargoLa separación del Reino Unido y la UE va a ser un proceso largo, "los divorcios siempre son más complicados que las bodas", consideró, y además los británicos "pronto se darán cuenta de que tomaron una decisión equivocada y que les lleva en una mala dirección".En su opinión, el año pasado fue "desastroso" para la Unión Europea, que está en un "proceso de desintegración", por el "brexit" y por los resultados de otras elecciones.El proyecto europeo "es demasiado complicado" y la gente no se siente partícipe de él, agregó.También tuvo duras palabras para el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de quien alertó de que, con sus políticas sociales y las destinadas a la inmigración, está llevando el país en dirección contraria a lo que debe ser una sociedad "abierta y democrática".