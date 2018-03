SpaceX lanza cohete rumbo a Estación Espacial Internacional

Lee también

La empresa SpaceX lanzó el domingo uno de sus cohetes no tripulados desde la histórica plataforma lunar de la NASA.A las 9:39 de la mañana en el Centro Espacial Kennedy de Florida, el cohete Falcon despegó del Complejo de Lanzamiento 39A rumbo a la Estación Espacial Internacional, donde entregará suministros.El Complejo de Lanzamiento es la misma plataforma en la que los estadounidenses viajaron hacia la Luna hace casi medio siglo. La plataforma no se ha utilizado desde que terminó el programa de los transbordadores espaciales en 2011. SpaceX lo está alquilando a la NASA y espera comenzar a lanzar a astronautas desde allí el año próximo.El intento de lanzamiento fue programado inicialmente para el sábado, pero la compañía suspendió el conteo regresivo con apenas 13 segundos restantes debido a preocupaciones sobre el cohete.El jefe de SpaceX, Elon Musk, canceló personalmente el despegue. Dijo que los ingenieros querían estar seguros de que la posición "levemente inclinada" de un pistón del motor no represente un problema más grave.Este será el primer lanzamiento de SpaceX desde Florida desde que explotó un cohete a mediados del año anterior.