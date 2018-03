Stormy Daniels habría dado nalgadas con una revista a Donald Trump: este y más detalles de su "aventura"

Stormy Daniels (Stephanie Clifford), la actriz porno que ha envuelto en polémica al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que en el año 2011 fue amenazada para mantener silencio acerca de su supuesta aventura y para alejarse del mandatario, según información que proporcionó ella misma en una entrevista el domingo. Así lo indicó la agencia de noticias AFP.

Según datos nuevos de esa misma entrevista, en uno de sus encuentros con Trump, él le preguntó si lo había visto en la portada de una revista. Así que ella le pidió que se bajara los pantalones y le dio un par de nalgadas con el ejemplar, luego de que Trump accediera a bajarse la ropa interior.

Asegura que en esa ocasión, Trump solo hablaba de sí mismo, pero después de esta acción cambio por completo y comenzó a elogiarla.

"Wow, eres muy inteligente y especial", le decía. Stormy asegura que después tuvieron sexo sin protección y que, pese a que no se sentía atraída por Trump, no dijo que no. "No soy una víctima", señaló.

También reveló siguió en contacto con el presidente entre 2006 y 2007, viendo todo como un trato de negocios. Trump le ofreció apariciones en el show de tv que él dirigía "El Aprendiz". Para esa fecha ya estaba casado con Melania Trump y ambos ya tenían a Barron.

A Stormy lo que no le agrada es que la hagan ver como mentirosa. Habría recibido $130,000 por parte del abogado de Trump por un acuerdo de confidencialidad, del que ahora busca escapar. En el 2011 ella hizo trato con una revista para contar la historia a CBS, a cambio de $15,000, y ahí fue amenazada.

Contó que iba de camino a una rutina de ejercicios con su hija y que se encontraba en un parqueo cuando un hombre la amenazó: "'Deja a Trump en paz. Olvida la historia". Posteriormente el hombre miró a su hija y le dijo: "Es una linda niña. Sería una lástima que algo le pasara a su madre'". Esto le causó mucho miedo.