Suicida de avión de EUA rechazó ayuda porque decía saber volar en videojuego

El hombre que supuestamente se suicidó este viernes a bordo de un avión robado en Seattle (EUA) rechazó la ayuda de los controladores aéreos porque había "jugado a algunos videojuegos antes" y creía saber volar, según la grabación del intercambio difundida hoy.

El hombre, de 29 años, murió el viernes por la noche después de robar y estrellar un avión de la compañía aérea para la que trabajaba: Horizon Air, subsidiaria de Alaska Airlines.

El robo del avión, con capacidad para 76 pasajeros y que iba vacío, se produjo en el aeropuerto internacional Seattle-Tacoma, en el estado de Washington.

Poco después del robo, sobre las 20.00 hora local del viernes (03.00 del sábado GMT), dos aviones militares caza F-15 persiguieron al avión robado que iba haciendo piruetas en el aire y que se estrelló unos 90 minutos después de iniciar el vuelo en la isla Ketron, entre Tacoma y Olympa.

Mientras iba haciendo piruetas, los controladores aéreos del aeropuerto Seattle-Tacoma intentaron ayudar a aterrizar al hombre y le pidieron que se alejara de las aéreas pobladas.

En las grabaciones, difundidas hoy por medios locales, se escuchan tensos intercambios entre las autoridades aéreas y el hombre, cuya identidad se desconoce y al que se refieren en varias ocasiones con el nombre de "Richard" y el diminutivo de "Rich".

En una ocasión, los controladores ofrecen ayuda al hombre que contesta: "No, no necesito mucha ayuda, he jugado a algunos videojuegos antes".

En diferentes momentos de la conversación el hombre expresa preocupación por la cantidad de combustible que le queda al avión, así como sobre la posibilidad de ir a la cárcel y llega a describirse como "un hombre roto" que, con su decisión, va a decepcionar a sus seres queridos.

"Hay muchas personas que se preocupan por mí y les va a decepcionar escuchar que hice esto. Me gustaría pedir disculpas a todos y cada uno de ellos. Soy solo un hombre roto, que tiene algunos tornillos sueltos, supongo. Nunca lo supe realmente hasta ahora", se lamenta.

El Departamento del alguacil del condado de Pierce informó este viernes de que el hombre quería suicidarse y no tenía vínculos con grupos terroristas, hipótesis que confirmó el FBI.

Mientras el suceso se desarrollaba, no se permitió la salida de ningún avión del aeropuerto internacional Seattle-Tacoma, el noveno con mayor actividad en Estados Unidos por el que transitaron 46,9 millones de pasajeros en 2017.