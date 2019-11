Supremo evaluará próxima semana decisión de Trump de acabar con DACA

Un alegre y bullicioso grupo de estudiantes de las escuelas secundarias de Washington llegó este viernes al Tribunal Supremo de Estados Unidos para expresar su apoyo al programa migratorio DACA para los jóvenes "soñadores", cuya continuidad será analizada desde el martes 12 de noviembre por los magistrados de esa corte.

"Somos más que papeles", "Estamos con los soñadores" se leía en los carteles que alzaban estos jóvenes movilizados por la red United we Dream, y que incluyeron entre sus consignas un respaldo al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) y en contra de la separación de las familias inmigrantes.

"Estamos usando las voces de los jóvenes para decirle a la Corte Suprema que DACA se queda", dijo a Efe Luz Chávez, una joven de 22 años nacida en Bolivia que hacía parte del grupo de manifestantes.

Llegada al país con solo cuatro años desde La Paz, Luz admitió que prácticamente no conoce Bolivia y que Estados Unidos es el único lugar que identifica como suyo.

Y en caso de quedarse sin este beneficio, creado en 2012, su vida cambiaría. "No voy a tener manera de trabajar, no voy a tener manera de estar con seguridad, porque me pueden deportar si algo pasa", afirmó con cierto gesto de preocupación.

Por su parte, Walter Barrientos, integrante de United we Dream, explicó que la marcha en Washington reunió a decenas de jóvenes y destacó que la actividad se replicó en Oklahoma, Arizona y California.

"Es un día nacional de acción en el que estamos protestando y pidiéndole a la Corte Suprema que le diga no al odio de este presidente (Donald Trump), no al ataque a los jóvenes con DACA y que mantengan esa protección que nos está beneficiando como comunidad", indicó.

El Supremo evaluará desde la próxima semana la decisión de Trump de acabar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), que ha beneficiado a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados.

Esa derogación, anunciada el 5 de septiembre de 2017 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, debía entrar en vigor el 5 de marzo de 2018, pero fue bloqueada por una serie de fallos judiciales, lo que llevó a la Administración de Trump a solicitar la revisión del Supremo.

El Supremo iniciará el análisis después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), mantuvo en vigor el DACA, y antes de que se conozcan los fallos de otros dos casos similares.

Los activistas de numerosas organizaciones y beneficiarios de este programas se están movilizando hacia Washington para expresar el martes su respaldo a este programa.