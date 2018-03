Tatuajes, turbantes y barbas: La nueva imagen de la Policía en EUA

Lee también

Tatuajes, turbantes, barbas y todo tipo de distintivos corporales o de vestimenta son ahora una normalidad en los departamentos de policía de Estados Unidos. Con esta nueva tendencia de la policía estadounidense, el protocolo de vestimenta parece alejarse totalmente de la norma interna que se estableció en 1950, exigiendo un traje y corbata para los policías de todo el país, sin señales distintivas o accesorios de vestir alternativos.Sin embargo, para Mandeep Singh, miembro del Departamento de Policía de Nueva York, esta medida les permite mostrar su identidad, sobre todo, en épocas donde ser extranjero o de raíces fuera de EUA parece ser un tema de conflicto. “Mi turbante es parte de mí”, afirma Singh en una entrevista para la cadena informativa CBS News, agregando que "esto abre una puerta para otros candidatos potenciales que sentían que no podían ser policías porque tendrían que elegir entre el trabajo o su fe".Actualmente, en Estados Unidos, es permitido que los agentes policiales usen algo más que las típicas gorras azules, dando paso a que muchos de ellos, de raíces musulmanas, utilicen sus turbantes como parte de su indumentaria. Un ejemplo de ellos es Masood Syed, policía musulmán del departamento policial de Minnesota, quien asegura que “ya es 2017, ya no es momento de poner barreras a las tradiciones o culturas de cada persona”.Algunos departamentos han comenzado a permitir cambios en la vestimenta de su personal femenino. (Foto: Agencias)Según informa la CBS, Syed fue el policía por el que se modificó la normativa de su departamento para permitir que la longitud de la barba fuera media pulgada más, un equivalente a 1.7 centímetros. “Antes me exigían que la barba estuviera al límite de la piel o solo un milímetro más. Pero, tras un diálogo con las autoridades de este departamento, se acordó reformar la normativa interna y así puedo lucir mi barba, según mis tradiciones”, expresó."Se supone que el departamento de policía refleja a la comunidad que cuida", agregó Syed, quien comentó que espera que estas medidas “no sean interrumpidas por el nuevo gobierno. Queremos un país que nos permita ser libres, ser nosotros mismos”.Syed explica como el cambio de normativa le permite portar su barba según sus tradiciones. (Foto: Agencias)Los cambios han comenzado a notarse de forma muy evidente en los departamentos de policía de Estados Unidos. (Foto: Agencias)