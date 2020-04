Teléfono, chat o video: las nuevas vías de atención médica para los pacientes

Cuando la pandemia de COVID-19 golpeó a Estados Unidos a mediados de marzo, las visitas a los consultorios médicos cayeron precipitadamente a medida que las personas se quedaban en casa para protegerse del virus.

Pero la orden de quedarse en casa ha estimulado a las personas a buscar ayuda médica de otra manera: hablar con un médico por teléfono, correo electrónico o video, según un nuevo estudio.

Ahora, el 30% de todas las visitas ambulatorias son televisadas, en comparación con menos del 1% a principios de marzo, según investigadores de la Universidad de Harvard y Phreesia, una compañía de tecnología de atención médica.

"Ese es un cambio dramático", dijo Ateev Mehrotra, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y uno de los autores del estudio. "Esos son los tipos de cambios que esperamos en una década, no en semanas".

La comunicación electrónica con un médico no es nueva. Con algunas especialidades como la dermatología y la salud mental, las citas telefónicas o por video son comunes.

En muchas comunidades rurales de EE.UU., que han visto una disminución en el número de hospitales y médicos, la telemedicina ha sido un salvavidas.

Pero cuando se trata de atención primaria, los médicos, los pacientes y los reguladores se han quedado con la forma en que la atención médica se ha brindado para siempre: reuniones en persona.

Algunos médicos dicen que se puede lograr mucho por video.

"Mirar un sarpullido, mirar un punto en un brazo, es perfecto para la telesalud, porque tenemos la capacidad de video", dijo el Dr. Edward Lee, médico de medicina interna y director de información de la Federación Permanente, un consorcio de ocho personas. grupos médicos que brindan atención a los 12,2 millones de pacientes y miembros de Kaiser Permanente.

"Si necesito hacer una inyección, si necesito hacer un procedimiento menor, no voy a poder hacerlo por video o por teléfono", dijo. "Y así, en aquellas situaciones donde hay necesidades urgentes, llevaríamos al paciente a vernos".

Mehrotra, el profesor de Harvard, dice que los médicos y pacientes están adoptando la telemedicina ahora, por necesidad, pero también se están dando cuenta de sus límites.

"Dado lo que he escuchado de los médicos que lo han intentado, tengo que pensar que esto acelerará el crecimiento en el período posterior a la pandemia", dijo. “Pero también escucho de muchos médicos:‘ Es genial, pero me gustan las visitas en persona. No puedo hacer las pruebas, no puedo hacer el examen completo".

Las decisiones políticas también están impulsando la adopción de la telemedicina. Hasta la pandemia, las agencias gubernamentales y las aseguradoras pagaban menos de la mitad de su monto normal por visitas de telemedicina. Ahora han aumentado el pago de un televisor por lo que está a la par con uno en persona, según Kaiser Health News.

Los reguladores federales también han detenido la aplicación de las reglas de privacidad del paciente, para que los médicos puedan usar aplicaciones populares como Skype, FaceTime y Whatsapp, según Consumer Reports. La alternativa para hospitales y médicos es encontrar una empresa de telemedicina que ofrezca videollamadas seguras, un proceso que puede llevar mucho tiempo.

Mehrotra cuestiona si la adopción generalizada de telemedicina, pospandémica, es el curso correcto para la atención médica de EE.UU.

Pero un lugar donde la telemedicina podría dar grandes pasos, dijo, es en las zonas rurales de los países en desarrollo, lugares donde el acceso a la atención médica puede ser difícil.

"La telemedicina tiene un gran potencial en ese contexto", dijo. "Puede salvar vidas".