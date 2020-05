Tensión EUA-China: qué significa que Washington deje de considerar a Hong Kong "políticamente autónomo"

Nuevo desafío a Pekín desde Estados Unidos.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, certificó este miércoles ante el Congreso que Hong Kong "ya no es políticamente autónoma" de China, por lo que deja de merecer un trato especial bajo la legislación estadounidense, aseguró.

La decisión podría tener graves consecuencias para el comercio entre Hong Kong y EE.UU., y el futuro de las inversiones en la excolonia británica, que cuenta con mayores libertades que el resto del país.

"Ninguna persona puede asegurar hoy que Hong Kong mantiene un alto grado de autonomía de China, dados los hechos en el terreno", afirmó Pompeo en un comunicado.

Sus declaraciones se producen en respuesta a la controvertida nueva ley de seguridad para imponer en Hong Kong que el Parlamento chino aprobó este jueves, después de años de intensas protestas en el territorio contra el rol de Pekín y por mayores libertades.

Calificada desde Hong Kong como "el asunto más controvertido desde el traspaso de poder" en 1997, la ley ha causado una fuerte indignación y manifestaciones en la región con cientos de detenidos.

Los enfrentamientos estallaron nuevamente el miércoles, mientras se debatía la medida.

El estatus especial de Hong Kong bajo la legislación estadounidense proporciona al territorio condiciones favorables comerciales, en el marco del acuerdo alcanzado cuando la excolonia británica volvió a manos chinas en 1997.

Pero ese estatus especial está condicionado a que el secretario de Estado de EE.UU. certifique cada año que Hong Kong mantiene suficiente autonomía de China.

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong.