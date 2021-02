Cientos de salvadoreños e inmigrantes de otras nacionalidades, amparados al Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, marcharon el martes hasta la Casa Blanca para pedirle al presidente Joe Biden que haga los trámites necesarios que les permita obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

La marcha partió de la calle Mount Plesant, emblemático barrio para la comunidad salvadoreña que se estableció en la décado de los 80 en la capital estadounidense y en el que aún se ubican varios negocios de empresarios salvadoreños, así como pupuserías.

"Los hermanos del TPS no están pidiendo limosna, están pidiendo justicia. Han muerto cantidad de salvadoreños sin haber sido reconocidos legalmente y sin haber recibido ningún beneficio. No le estamos pidiendo a Biden una limosna, le estamos diciendo que por derecho, el pueblo inmigrante necesita la residencia".

Tepesianos a Biden: "El pueblo inmigrante necesita la residencia". Foto de LA PRENSA/Carmen Rodríguez

Esta es la primera gran actividad que los tepesianos realizan desde que el presidente Biden asumió las riendas del Ejecutivo estadosunidese. Pero además, es la primera acción que realizan después de que la Administración, senadores y congresistas democrátas presentaran tres propuestas de reforma migratoria. El grupo de inmigrantes amparado al TPS, es de las prioridades de todas las propuestas que están sobre la mesa en el Congreso estadounidense.

"Esperamos que Biden cumpla con la promesa que hizo durante la campaña y que los senadores logren el consenso necesario para aprobar la reforma y para permitir que podamos obtener la residencia permanente. Estamos aquí y no nos vamos", dijo José Umanzor.

A la marcha se sumaron tepesianos de Honduras, Nigeria y Haití, que viajaron desde Boston, Arkansas, California, New Jersey, New York y los alrededores de Washington DC, Maryland y Virginia.

En lucha desde los 8 años

Marilyn Miranda, es hija de una tepesinana, nacida en Estados Unidos. Desde los ocho años, acompaña a su madre como una de las más activas en la lucha por la estabilidad migratoria en el país. La "Niña Tepesiana de Washington DC", como la conocen "los compañeros", lleva el mensaje a otros niños nacidos en el país para que comprendan la preocupación que sienten los hijos de los tepesianos.

"Muchos niños, viven una vida normal. Yo no puedo vivir una vida normal pensando que si mi mamá no está con TPS la pueden deportar. Cuando estaba el presidente Trump, a veces cuando iba a la escuela, pensaba que al regresar a la casa ya no iba a encontrar a mi mamá, porque la iban a deportar. Por eso, acompaño en esta lucha", dijo Marilyn que ahora tiene 11 años.

Bajo frío, lluvia o viento, Marilyn ha estado junto a su madre en todas las actividades que realiza la Alianza TPS, sin importarle el sacrificio y lo joven que es; pues, cree que es posible que la Administración Biden haga todo lo posible por legalizar no solo a los tepesianos, sino también a los inmigrantes que con trabajo han aportado al país y a sus países.

"Nuestros trabajan mucho para llevar comida a nuestras casas. Trabajan para manter a sus familias y ayudan también a sus familiares en El Salvador, por eso es justo que el presidente Biden les de la residencia permanente que tanto necesitamos todos, para mantener a nuestras familias unidas", dijo Miranda.

La semana pasa, los demócratas presentaron una gran propuesta de reforma migratoria que contempla otorgar, como primer paso la residencia a los tepesianos y además, acortar el tiempo de espera para el trámite de la ciudadanía.

También, a inicios de la semana pasada, dos senadores por el estado de Maryland, Chris Van Hollen y Ben Cardin, presentaron otra propuesta enfocada a los trabajadores de primera línea de respuesta a la pandemia, que son en su mayoría beneficiarios del TPS.