Terremoto magnitud 8 sacude Islas Salomón; no provocó tsunami

Un potente terremoto de magnitud 8 remeció Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón el domingo sin provocar ningún tsunami. Horas antes, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta para las islas próximas.



El sismo se localizó a una profundidad de 167 kilómetros (103 millas) bajo la provincia más oriental de Papúa Nueva Guinea, Bougainville, donde los dos países del Pacífico sur se unen en un archipiélago continuo, explicó Chris McKee, subdirector del Observatorio Geofísico de Papúa Nueva Guinea, en Port Moresby.



No hubo reportes inmediatos de víctimas o daños.



La mayor amenaza de tsunami afectó a Bougainville pero la alerta se registró sin incidencias, agregó McKee.



"Sospecho que, debido a la gran profundidad del terremoto, probablemente no hubo un tsunami significativo", señaló.



Por su parte, George Herming, funcionario del gobierno de Salomón, dijo que no estaba al tanto de que en el país se sintieran grandes temblores ni tsunamis.



Los dos países están ubicados en el conocido como "Anillo de Fuego", una zona con una intensa actividad geológica en el océano Pacifico.