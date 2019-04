Thelma Aldana aterrizó hoy en Honduras pero se regresó a El Salvador

La ex fiscal general de Guatemala Thelma Aldana aterrizó hoy en el aeropuerto de Toncontín en Honduras pero decidió regresar a El Salvador antes de someterse al control migratorio, informó la Secretaría de Seguridad de ese país.

Preliminarmente se había informado que Aldana había sido capturada; sin embargo, la Secretaría desmintió la versión y dijo que la ex funcionaria no tiene restricción de tránsito en Honduras y no se aplicó ningún procedimiento policial en la terminal aérea. No está claro por qué la ex fiscal general guatemalteca decidió retornar a El Salvador, donde ha estado las últimas semanas.

Contra Aldana pesa una orden de detención tras una investigación exprés de la Fiscalía de Delitos Administrativos en la que se detectó una supuesta contratación anómala durante la gestión de la ex fiscal general. La orden se dio a conocer el pasado 19 de marzo.

En un principio se esperaba que Aldana gozara de inmunidad al haberse inscrito como candidata presidencial por el Movimiento Semilla. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco aceptó tres recursos de nulidad contra su incripción y quedó fuera de la contienda.

Aldana dijo que llegaría hasta el final para poder participar en las elecciones, y aseguró que varias personas y organismos han intervenido para bloquear su participación en las elecciones. La ex fiscal general es reconocida por su lucha contra la corrupción.