“Tienen muchos 'bad hombres' ahí y no los pueden controlar”: Trump a Peña Nieto

Durante las últimas horas de este miércoles, la cadena informativa The Associated Press, divulgó a otros medios una posible transcripción de la conversación vía telefónica que sostuvieron los presidentes Enrique Peña Nieto, de México, y Donald Trump, de Estados Unidos, en la que el mandatario estadounidense amenazó y crítico las medidas de seguridad de su homólogo.Según dicha transcripción, Trump expresó que México tiene muchos “bad hombres” como narcotraficantes, inmigrantes y criminales, algo que Peña Nieto y su gobierno no han podido controlar. Associated Press confirmó que el mandatario mexicano no emitió respuesta alguna y pareció “permitir la humillación” por parte de Trump."Tienen muchos bad hombres ahí. No están haciendo lo necesario para detenerlos. Creo que su ejército está asustado. El nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga cargo", afirma Associated Press que Trump le expresó a Peña Nieto durante la conversación. Esta versión también coincide con la divulgada por la periodista mexicana Dolia Estévez, durante una entrevista con Carmen Aristegui, en la que critican la poca reacción de Peña Nieto ante esas palabras.Según Estévez, Trump “humilló a Peña Nieto en una conversación muy ofensiva. En absolutas falsedades", agregando que "las afirmaciones que usted hace sobre dicha conversación no corresponden a la realidad de la misma". La periodista también afirmó que “el tono se volvió constructivo sobre el final y se llegó al acuerdo entre los presidentes de seguir trabajando y de que los equipos se seguirán reuniendo de manera frecuente para construir un acuerdo que sea positivo para México y para Estados Unidos".La frase de “bad hombres” ya había sido utilizada por Donald Trump durante el período de debates con su entonces contendiente, Hillary Clinton. En esa ocasión, durante el segundo debate entre ambos, Trump aseguró que México tenía “bad hombres” que podían contaminar a Estados Unidos, algo que él no estaba dispuesto a permitir.Hasta el momento, ni la cancillería mexicana ni la Casa Blanca han salido al paso para desmentir estas versiones de la conversación.