"Todo está paralizado" dice una salvadoreña en una de las 11 ciudades italianas en cuarentena por coronavirus

Los días pasan sin poder salir de casa a trabajar o estudiar para la familia Ramírez, originaria de Chalatenango, El Salvador. Nunca imaginaron que su vida en Italia los llevaría a estar en el nuevo epicentro del brote del COVID-19, que hasta el momento ha matado a 79 personas en ese país, un incremento de 27 fallecidos en solo 24 horas. El país de la Unión Europea se ha convertido en el nuevo foco del mortal coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan a finales del año pasado.

"Nos han dejado en la casa que no podemos salir. Las discotecas, está todo cerrado; las iglesias están todas cerradas; las escuelas, las palestras, los gimnasios, todo está cerrado. Todo está paralizado", contó Guadalupe Ramírez, quien vive en Pandino, provincia de Cremona, desde hace 30 años.

La familia Ramírez reside a siete kilómetros del estado de emergencia. Guadalupe trabaja en Milán, pero desde hace casi dos semanas que se registró el primer caso grave de la enfermedad ha laborado desde casa. "Desde ese día me dijeron que no me moviera de la casa y no me he movido", relata.

El gobierno italiano ha aconsejado "no visitar las aglomeraciones. Los trenes dicen que viajan vacíos, la ciudad dicen que está bastante vacía. La gente ha suspendido los viajes. Aquí en la zona que le llaman La Lombardía, adonde pertenecemos nosotros, sería la zona roja porque es aquí donde está propio el virus", dijo Ramírez, quien vive estas semanas en la incertidumbre junto a su familia.

Las autoridades italianas decretaron la cuarentena en once ciudades hace doce días. Más de 50 mil personas no pueden salir de sus casas.

Italia fue la primera nación europea en registrar muertes por el brote, que ya ha provocado el deceso de más de 3 mil personas en el mundo y registra casos de contagio en más de 70 países.

Las primeras muertes en Italia se confirmaron en las ciudades del norte. En Cremona murió una mujer mayor la semana pasada y los colegios están cerrados. Lombardía también reportó una muerte. Como en las fatalidades en general con este enfermedad, la mayoría de fallecidos son de la tercera edad.

La cuarentena de los Ramírez debería terminar este viernes, pero las autoridades están pendientes de observar la cantidad de casos confirmados.

"(Mi hija) Alessia estudia enfrente de ese hospital donde están las emergencias, en Cremona. Hay incertidumbre, es una situación que dicen que es grave. Alessia hasta el 9 (de marzo) tiene programado (regresar) a la escuela", dijo Ramírez.

El actual brote, que tiene en vilo al mundo, tiene "absolutamente todo el potencial" de convertirse en una pandemia, en palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.