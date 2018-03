“Todos tenemos senos y podemos mostrarlos si queremos”: Protesta en Argentina

Todo comenzó como un video que se volvió vira hasta que, esta tarde, se convirtió en una marcha multitudinaria de varias mujeres sin sostenes. Así fue como el colectivo “Agitaciones Contra el Acoso Callejero” protestó este día en las provincias de Rosario, Córdoba y Mar del Plata, según informó la cadena noticiosa CNN. La protesta, según el colectivo, es por la reacción de las autoridades al desnudo de senos de unas mujeres en una playa de la provincia de Buenos Aires.



El caso al que la protesta hace referencia es al de la acción de la policía de la provincia contra tres jóvenes que tomaban el sol toples en una playa de Necochea, a unos 440 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Este hecho fue grabado en video y publicado en las redes sociales, lo que causó gran indignación en varios colectivos feministas de toda América del Sur.



El colectivo, en específico, se expresó en contra del artículo 70 del Decreto Ley 8031/73 del Código de Faltas bonaerense que ordena multa para quienes "con acto, palabra, dibujo o inscripción torpe u obscena ofendiera la decencia pública". Se trata de una norma de 1973 aún con vigencia que se invocó para obligar a que las jóvenes fueran expulsadas de la playa ante la presencia policial.



"Nuestros cuerpos son nuestros. Nadie tiene derecho a golpearnos, a violarnos, a empalarnos. No puede ser que vayan más efectivos policiales a una playa donde hay tres mujeres desnudas que los que nos atienden cuando vamos a reclamar que nos están amenazando y matando", dijo a CNN Débora Perlo, una de las principales manifestantes. Durante la protesta en el Obelisco, mujeres exhibieron carteles con las consignas "Nuestros senos no deben ser censurados", "Igualdad" y "Por la soberanía de nuestros cuerpos".



"Tanto hombres como mujeres tenemos senos y podemos exhibirlos o no de acuerdo a lo que cada uno quiera, es un derecho individual", opinó Victoria Karim. Legisladores de la provincia de Buenos Aires presentaron dos proyectos de ley , en el Senado y en la Cámara de Diputados, para derogar el artículo 70 del código. La semana pasada, varias mujeres realizaron una manifestación sin sostenes en una playa pública de la ciudad de Corrientes tras el caso de Necochea.









Protesta en Argentina tras polémica por toples en una playa de la provincia Buenos Aires https://t.co/G57lRO9rfg pic.twitter.com/BQHFFPm2Vo — CNN en Español (@CNNEE) 8 de febrero de 2017