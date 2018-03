“Transfórmame en Ivanka Trump”: La nueva tendencia en China

Women in China flock to plastic surgeons looking to copy Ivanka Trump https://t.co/NllWkYedIE pic.twitter.com/bRbJ6lHtWo — Trump Girls (@TrumpAngels) 13 de marzo de 2017

La frase “Transfórmame en Ivanka Trump” no tendrá mucho sentido para los países latinoamericanos. Pero, en China, es casi una petición de todos los días. Según informó estedía la revista “People” y “Vive USA”, China ha aumentado considerablemente el número de cirugías plásticas enfocadas en pómulos y nariz, para lograr un rostro parecido al de la hija mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Tal parece que el rostro angelical y despampanante de Ivanka ha seducido a toda China, donde las mujeres buscan parecer físicamente a ella y la toman como un referente de vida a seguir. La popularidad de Ivanka en Asia trasciende su papel como “mano derecha” de Trump y se enfoca más en sus vestidos, sus looks y su apariencia física.Varias empresas profesionales de cirugía estética en ese país revelaron que las solicitudes de cambios faciales casi siempre llevan como referente una fotografía de Ivanka, pidiendo una ampliación de pómulos para socavar los rasgos asiáticos y dar una apariencia más “americana”.Además, otros medios internacionales como el Daily Mail aseguran que en China, las peticiones para cambio de nombre se han hecho mucho más constantes, dejando la tradición asiática de profundo respeto por el nombre de cada persona y solicitando cambiarlo a “Yiwanka”, una variante asiática del nombre de la “Primera Hija” de EUA.El impacto del nombre de la estadounidense ya cobró un impacto tal que, según el Mail, una empresa con base en la ciudad de Foshan y especializada en cirugía cosmética facial ya logró el cometido, pues lleva ahora lleva el nombre de Foshan “Yiwanka” Medical Management, la cual se ha erguido como el principal templo del cambio de look en China.Según explicó Li Yunxing, gerente de la clínica, al Washington Post "las mujeres jóvenes en China hacen todo para cambiar su apariencia a la de estrellas de cine ya sea copiando sus ojos, la nariz y los labios” a través de una cirugía y ahora la tendencia es la de Ivanka.Anteriormente, una publicación de la revista People donde encuestaban a varios cirujanos plásticos había expresado que, por unanimidad entre los profesionales, el rostro de Ivanka Trump cumplía con las proporciones perfectas, por lo que era comprensible el impacto mediático que la hija del presidente de EUA genera en el mundo.