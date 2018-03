Trump: “¿Estamos viviendo en la Alemania nazi?”

Lee también

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado en Twitter una serie de informaciones que señalan que Rusia tiene material comprometedor sobre él.Los servicios secretos de Estados Unidos jamás deberían haber permitido que se "filtrasen" noticias falsas a la opinión pública. Y agrega: "¿Estamos viviendo en la Alemania nazi?".En otro tweet explica que no tiene nada que ver con Rusia y que Rusia tampoco ha empleado medios de presión contra él. "No hay tratos, no hay créditos, nada", escribió Trump en mayúsculas.Según los medios, los servicios secretos informaron la semana pasada a Trump de que Rusia tenía informaciones sensibles sobre su vida privada y sus relaciones comerciales para poder chantajearle. Los medios insisten sin embargo en que el contenido de ese material no ha sido contrastado.