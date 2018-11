Trump acusa a Pakistán de haber ayudado a esconder a Bin Laden

El presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump, acusó ayer al Gobierno paquistaní de haber ayudado a esconder en su territorio al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden, muerto en una operación militar estadounidense en 2011.

La acusación fue realizada durante una entrevista difundida ayer por el canal de televisión Fox News.

Bin Laden "vivía en Pakistán, estábamos apoyando Pakistán, les dábamos $1,300 millones al año, que no les damos más. Por cierto, la finalicé (la ayuda) porque no hacen nada por nosotros, no hacen ninguna maldita cosa por nosotros", explicó Trump.

Asimismo, criticó al almirante retirado Bill McRaven, el excomandante de Operaciones Especiales de Estados Unidos que dirigió la misión que acabó con la vida del líder de Al Qaeda en la ciudad paquistaní de Abbottabad.

"Es un fan de Hillary Clinton", apuntó Trump, en alusión a su rival en las elecciones presidenciales de 2016, en respuesta a una pregunta sobre las críticas de McRaven al mandatario, al que considera como una amenaza para la democracia.

"¿No hubiera estado bien si hubiéramos tenido a Osama Bin Laden mucho más antes de eso, no hubiera sido bueno?", se preguntó Trump.

"Piensa en esto, (Bin Laden) viviendo en Pakistán, perfectamente en Pakistán, en lo que adivino que consideraban una bonita mansión, no sé, he visto más bonitas", siguió el presidente, quien recordó que el terrorista vivía junto a una academia militar.

"Todo el mundo en Pakistán sabía que estaba allí –afirmó Trump–. Y le damos a Pakistán $1,300 millones al año y no le dicen (a McRaven), no le dicen".

En enero, Estados Unidos anunció la suspensión de la mayor parte de su ayuda de seguridad a Pakistán hasta que Islamabad "tome medidas decisivas" contra grupos terroristas como los talibanes que "desestabilizan la región y amenazan al personal de Estados Unidos".