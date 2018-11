Trump advierte: habrá campos de detención para caravanas y tropas podrían abrir fuego

El presidente Donald Trump anunció hoy que internará en campos de detención en la frontera a los miembros de las caravanas de migrantes centroamericanos que lleguen a la frontera con Estados Unidos y advirtió de que va a endurecer las condiciones para la solicitud de asilo.

"Los militares están levantando ciudades masivas de carpas", dijo en una comparecencia en la Casa Blanca. "Esto es una invasión", manifestó a falta de cinco días para las elecciones legislativas.

Trump dijo que el asilo no es para la gente que vive en pobreza y reiteró su rechazo a la idea de que miles de migrantes que van rumbo a EUA ingresen a su territorio. Les repitió que "nadie" los quiere en suelo estadounidense. No son "solicitantes de asilo legítimos", dijo. "A esta caravana ilegal no se le permitirá la entrada", aseveró.

El mandatario dijo que los inmigrantes que entren ilegalmente en Estados Unidos no podrán ya presentar solicitudes de asilo. "Los retendremos", manifestó. La petición de asilo solo se podrá hacer en los puertos de entrada. "Voy a tomar cualquier acción legal para afrontar esta crisis", aseguró.

El presidente agregó que las tropas desplegadas en la frontera podrán abrir fuego en caso de que ser atacados "con una piedra" por los miembros de la caravana procedente de Honduras, tal y como, según dijo, hicieron al entrar en México.

"Si alguien lanza piedras o rocas -como hicieron en México- se les podrá disparar, porque si te dan con una piedra en la cara...", dijo Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca.

El mandatario volvió a insistir en que al entrar en México, los miembros de la caravana "pasaron por encima" a la policía de ese país e incluso hirieron a militares que habían acudido a la frontera para impedir la entrada de los migrantes.

El mandatario ha enviado a 5,200 militares en activo a la frontera con México, más del doble de los 2,000 que hay en Siria luchando contra el Estado Islámico y la mayor operación de estas características desde la Revolución Mexicana. La víspera aseguró que podría llegar a elevarlos a entre 10,000 y 15,000.

Argumenta que son necesarios para frenar las caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen hacia el país atravesando México. Y ha construido un relato que los presenta como una horda de criminales y hasta yihadistas que, pese a que tienen aún semanas por delante para llegar, parece que estuvieran a las puertas de Estados Unidos intentado echarlas abajo.

"Esperamos que no pase nada, pero si pasa, estamos preparados", proclamó.

"No tenemos alternativa. Vamos a defender nuestra frontera, vamos a defender nuestro país", manifestó. Antes del envío de soldados, en la frontera había ya 2,100 miembros de la Guardia Nacional -un cuerpo de voluntarios que es fuerza de reserva del Ejército- que envió en abril ante la llegada de otra caravana.