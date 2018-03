Trump anula norma que permitía a transexuales elegir baño en las escuelas

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló este día una norma para que las escuelas públicas de todo EUA le permitieran a los alumnos transexuales usar los baños y vestuarios que prefirieran, en función del género con el que mejor identificados se sintieran. Esta orden había sido establecida por el expresidente de EUA, Barack Obama, según informó CBS News.El anuncio se hizo por intermedio de un comunicado oficial de la Casa Blanca, en el que se establece que, “tras un análisis legal suficientemente rígido”, se había determinado que la medida promovía una confusión a nivel local y que no era coherente con lo establecido en la Constitución del país norteamericano. El aviso fue dado por el fiscal general, Jeff Sessions.En el comunicado, Sessions también indicó que, ahora, el Congreso, los Parlamentos estatales y los Gobiernos locales "están en condiciones de adoptar políticas o leyes apropiadas que aborden esta cuestión" y aseguró que el Departamento de Justicia "mantiene su compromiso" de proteger de la discriminación, la intimidación y el acoso a "todos los estudiantes", incluidos aquellos que pertenecen a la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT).Sin embargo, con esta nueva anulación, Donald Trump da su apoyo total a los congresistas y senadores republicanos que aseguraban que Obama se excedió en su poder en mayo del año pasado al proclamar una norma que, aunque no tenía rango de ley, amenazaba con arrebatar fondos federales a las escuelas que no permitieran a los alumnos usar los baños de su elección.Sin la norma de Obama, ahora las entidades locales tendrán libertad para proclamar sus propias leyes y determinar si los estudiantes pueden o no usar los baños que deseen de acuerdo con el género con el que se identifiquen, en vez de en consonancia con el sexo de su certificado de nacimiento.El Departamento de Justicia notificó hoy al Tribunal Supremo del cambio en su política para los estudiantes transexuales, lo que podría hacer que la máxima corte decidiera anular la audiencia prevista para marzo y devolver el caso de Grimm a cortes inferiores.