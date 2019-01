Trump declara "crisis humanitaria y de seguridad" en frontera sur y exhorta a Congreso a aprobar fondos para construir muro

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró la noche de este martes que la situación en la frontera con México es una "crisis creciente", a pesar de que el número de detenciones se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas.

"Mis queridos estadounidenses, hoy les hablo porque hay una crisis humanitaria y de seguridad creciente en nuestra frontera sur", dijo Trump en un discurso dirigido a los ciudadanos en un horario de máxima audiencia.

En un discurso televisado desde la Oficina Oval, el mandatario afirmó que todos los estadounidenses resultan heridos por la inmigración ilegal descontrolada.

Dijo que esta situación agota los recursos públicos y reduce los empleos y salarios. Trump agregó que entre los más afectados por la inmigración ilegal se encuentran los afroamericanos y los hispanos, aunque no proporcionó ninguna evidencia que respalde su comentario.

El presidente norteamericano aseguró que, ante esto, hay que tomar medidas paliativas, por lo que llamó al Congreso a aprobar la propuesta para conseguir fondos que permitan construir el muro fronterizo.

"Mi gobierno ha presentado al congreso una propuesta para detener a las pandillas y el narcotráfico. Fue desarrollada por agentes de seguridad y agentes fronterizos. Estos son recursos que pidieron para mantener seguros a EUA", sostuvo Trump.

Aseguró que se reunirá este miércoles con miembros del congreso para tratar el tema, aunque antes no dudó en responsabilizar al Partido Demócrata por la situación en medio de un prolongado cierre parcial de gobierno

"No reconocen la crisis y se niegan a proveerles a nuestros profesionales las herramientas para mantener segura nuestra nación. Los demócratas no financiaran la seguridad de muro fronterizo. Esto se podría solucionar en una reunión de 45 minutos. He convocado a una reunión mañana para esto", apuntó Trump.