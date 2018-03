Trump asume como presidente más impopular en 40 años

Lee también

Donald Trump comenzará el viernes su mandato con los índices de popularidad más bajos en al menos 40 años, según una encuesta conocida ayer. Solo el 40 % de los encuestados por la emisora ABC y el diario The Washington Post se mostró conforme con Trump, frente a casi el doble (79 %) de apoyo que respaldaba al presidente saliente, Barack Obama, cuando llegó al poder en 2009.George W. Bush llegó al cargo con el 62 % de popularidad y Bill Clinton con el 68 %, según los sondeos.Una gran mayoría de los encuestados se mostró a favor de que Trump publique su declaración fiscal, algo a lo que se ha negado hasta ahora.Las opiniones están divididas sobre la cuestión de si Trump se apartará de sus negocios lo suficiente durante su presidencia.El 54 % opina que no ha manejado bien la fase de transición del poder, mientras un 52 % lo considera cualificado para ser presidente de Estados Unidos.Sin embargo, en la mayoría de los casos sus decisiones sobre la conformación del gabinete son vistas de manera crítica. La actitud general de Trump respecto de Rusia es considerada demasiado amable por el 43 %, pero el 40 % la considera correcta al mismo tiempo.Los jóvenes estadounidenses tienen una visión profundamente pesimista del nuevo gobierno, y en particular los jóvenes negros, latinos y de origen asiático tienen graves temores sobre lo que sucederá en los próximos cuatro años.Esta es la conclusión de GenForward, un sondeo realizado entre adultos de 18 a 30 años, según el cual los encuestados creen que su situación será peor. Una amplia mayoría de jóvenes –60 % contra 19 %– considera más probable que Trump divida al país en lugar de unirlo.