Trump autoriza a la CIA a usar drones para atacar a terroristas, según el WSJ

El presidente de EUA, Donald Trump, autorizó a la CIA a utilizar sus drones para atacar presuntos terroristas, un papel que antes tenía asignado exclusivamente el Pentágono, informó hoy The Wall Street Journal.El diario, que cita fuentes oficiales no identificadas, indica que esa decisión, de carácter secreto, representa un cambio respecto al esquema planteado por la anterior Administración de Barack Obama, que había limitado el papel de la CIA.El periódico recuerda que, con el esquema anterior, los drones de la CIA se usaban para labores de reconocimiento y captura de información con el fin de localizar personas sospechosas de terrorismo, y después el ataque lo realizaban los militares.Ese "enfoque híbrido", según el Journal, se utilizó por ejemplo para el ataque que terminó con la vida del líder talibán Ajtar Mansur en mayo de 2016 en Pakistán.Obama se inclinaba por pedir a los militares que ejecutaran esas acciones con el fin de garantizar transparencia en sus acciones, algo que no afecta en igual medida a la CIA (Agencia Central de Inteligencia).Las fuentes dijeron que la primera vez que la CIA usó esa prerrogativa fue a fines de febrero pasado en un ataque en el norte de Siria que terminó con la vida del dirigente de Al Qaeda Abu al Jair al Masri, yerno de Osama bin Laden.Al Qaeda había confirmado el 2 de marzo la muerte de Al Masri, por la acción de un avión no tripulado, pero es la primera vez que, según el Journal, se sabe que fue un dron de la CIA el encargado de lanzar el ataque.Según el periódico, la nueva orden se aplica específicamente para las operaciones de la CIA en Siria, pero eventualmente podría ampliarse a otros escenarios de la lucha contra el yihadismo, como Yemen, Libia, Somalia o cualquier otro lugar.Las fuentes señalaron al Journal que las órdenes a la CIA fueron dadas por Trump no mucho después de la reunión que tuvo con responsables de esa agencia de inteligencia en su cuartel general el 21 de enero, un día después de que llegara a la Casa Blanca.