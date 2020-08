Trump contra Goodyear: "Consiga mejores neumáticos por mucho menos"

"No compres NEUMÁTICOS GOODYEAR", escribió Trump en Twitter, y justificó su llamamiento al boicot a la empresa diciendo que anunció "una PROHIBICIÓN DE LAS GORRAS DE MAGA (siglas de su lema electoral 'Hacer a Estados Unidos grande de nuevo')".



"¡Consiga mejores neumáticos por mucho menos!", aconsejó seguidamente el gobernante.



"(Esto es lo que hacen los demócratas de izquierda radical -continuó-. ¡Dos pueden jugar el mismo juego y tenemos que empezar a jugarlo ahora!)".



Trump parecía así aludir al boicot lanzado a mediados de julio pasado por parte de la comunidad latina contra la marca de alimentos de origen hispano Goya Foods, después de que su consejero delegado, Robert Unanue, alabara el liderazgo del gobernante.



En ese entonces, el propio Trump salió en defensa de la firma y publicó un mensaje en Twitter en el que "la máquina de difamar de la izquierda radical ha tenido resultados contraproducentes. La gente está comprando como locos" sus productos.



Luego difundió en la red social Instagram una foto suya en la Casa Blanca, sonriente y con varios productos de la marca Goya en su mesa de despacho, entre ellos los frijoles.



La fotografía se hizo viral, al igual que otra similar en la que aparecía su hija y asesora, Ivanka Trump, quien publicó una imagen con el lema: "Si es Goya, tiene que ser bueno", tanto en español como en inglés.



El presidente estadounidense al parecer reaccionó este miércoles a una imagen difundida en redes sociales por un presunto empleado de Goodyear, quien aseguró que se trataba de una diapositiva que les fue presentada en una planta de la compañía durante una capacitación sobre la nueva política de la empresa.



En la imagen, difundida por algunos medios, se leía como "aceptable" dentro de la política de la empresa las alusiones a Black Lives Matter (BLM) o el orgullo LGTB, pero vetaba atuendos de MAGA, así como cualquier eslogan o material de afiliación política.



Pero Goodyear aclaró en un comunicado que esas instrucciones "no fueron creadas ni distribuidas por la empresa Goodyear, ni fueron parte de una clase de capacitación sobre diversidad".



"Goodyear tiene tolerancia cero para cualquier forma de acoso o discriminación. Para permitir un ambiente de trabajo libre de ellos, pedimos que los asociados se abstengan en el lugar de trabajo de expresar apoyo a campañas políticas de cualquier candidato o partido político, así como formas similares de defensa que caigan fuera del alcance de la justicia racial y las cuestiones de equidad", puntualizó la nota.



La nota, fechada en Akron (Ohio), donde se encuentra su sede principal, indicó que "fomentar un lugar de trabajo inclusivo y respetuoso es importante para establecer el trabajo en equipo y construir una cultura".



La empresa también argumentó que esa es otra razón por la que le pide a sus empleados "que no participen en campañas políticas de ningún tipo en el lugar de trabajo, para ningún candidato, partido u organización política".



La campaña electoral en Estados Unidos entró en su recta final con el candidato presidencial demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, al frente de las encuestas, contra quien deberá medirse Trump en los comicios del 3 de noviembre.

