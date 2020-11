Trump despide a Chris Krebs, más alto funcionario de ciberseguridad y quien aseguró que no hubo fraude en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Twitter el despido este martes del más alto funcionario de ciberseguridad por haber emitido declaraciones en defensa de la integridad de las recientes elecciones.

En un tuit, el presidente acusó a Christopher Krebs, director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, de haber hecho una declaración "altamente inexacta" en relación con el informe presentado el pasado 13 de noviembre que niega la existencia de fraude en los recientes comicios de Estados Unidos.

Según el Consejo de Coordinación Gubernamental de Infraestructura Electoral, autor del informe, "no hay evidencia de que algún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, haya cambiado votos o haya sido comprometido de alguna manera".

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...