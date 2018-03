Trump dice haberse dado cuenta que muro con México costará más de lo que pensó

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió hoy que negociará a la baja el precio del muro que quiere construir en la frontera con México."Estoy leyendo que el gran muro fronterizo costará más de lo que en un principio pensó el Gobierno, pero aún no estoy implicado en negociaciones o el diseño. Cuando lo haga, tal y como pasó con el caza F-35 o el programa del Air Force One, el precio bajará muchísimo", escribió Trump en su cuenta de Twitter.Trump firmó a finales de enero una orden ejecutiva para destinar fondos para comenzar la construcción del muro en la frontera con México, una de sus promesas electorales.El presidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló su viaje a Washington, que tenía previsto realizar el 31 de enero, tras la firma de esa órden ejecutiva.Según un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional, la construcción del muro en la frontera con México costará unos 21,600 millones de dólares, casi el doble de los entre 10,000 y 12,000 millones de dólares de los que hablaba Trump en la campaña electoral. Los líderes republicanos calculan que el muro podría costar 15,000 millones de dólares.Durante la campaña electoral, Trump prometió que iba a construir un muro en la frontera con México y que el país vecino tendría que pagar por él.Tras su llegada a la Casa Blanca, Trump precisó que Estados Unidos adelantará el dinero para poder construir el muro más rápido y que después pasará la factura al México, que reembolsará el "cien por cien del dinero".Peña Nieto ha dejado claro que México no pagará por el muro que construya Trump en la frontera.