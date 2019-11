Trump estaría a favor de dar declaración por escrito

El presidente Donald Trump sugirió el lunes que está dispuesto a declarar por escrito en la investigación de juicio político que se le sigue en la Cámara de Representantes por acusaciones de que presionó al gobierno de Ucrania a que investigara a sus rivales políticos.

En un par de tuits, Trump dice que "consideraré seriamente" la oferta de la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, de declarar. "Ella también dijo que lo puedo hacer por escrito. Aunque no hice nada malo, y no quiero darle credibilidad a esta Farsa Sin Proceso Justo, me gusta la idea y, para que el Congreso se enfoque de nuevo, ¡lo consideraré seriamente!", agregó.

Pelosi declaró el domingo en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS que Trump puede acudir a la comisión legisladora que investiga "y decir todas las verdades que quiera". "Si él tiene información que lo exculpe, y con ello quiero decir exculpar, que le quite culpa, entonces con mucho gusto queremos verla", dijo Pelosi, rechazando denuncias de los republicanos de que el proceso está sesgado.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, manifestó que Trump "debería venir a la comisión y declarar bajo juramento, y debería permitir que sus asesores vengan a la comisión y declaren bajo juramento", dijo Schumer a reporteros. Señaló que Trump les ha prohibido a sus allegados testificar en el proceso.

"¿Qué es lo que está escondiendo?". Los comentarios surgen justo cuando la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes inicia su segunda semana de audiencias públicas.

Se prevé la presencia del testigo más importante: Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea. Él es una de las pocas personas que ha hablado con Trump y que ha declarado ante el Congreso.