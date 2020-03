Trump extiende pautas de virus y prepara a Estados Unidos para un gran número de muertos

El domingo, el presidente Donald Trump, que preparó a la nación para un siniestro número de muertos, extendió el cierre nacional voluntario por un mes, haciendo una reverencia a los expertos en salud pública que le dijeron que la pandemia de coronavirus podría cobrar más de 100,000 vidas en los Estados Unidos, tal vez significativamente más, si no se hace lo suficiente para combatirlo.

Fue un cambio radical en el tono del presidente, quien hace solo unos días reflexionó sobre la reapertura del país en unas pocas semanas. Desde el Jardín de las Rosas, dijo que sus esperanzas de avivamiento de Pascua solo habían sido "aspiracionales".

El período inicial de 15 días de distanciamiento social impulsado por el gobierno federal expira el lunes y Trump había expresado su interés en relajar las pautas nacionales, al menos en partes del país menos afectadas por la pandemia. Pero, en cambio, decidió extenderlos hasta el 30 de abril, un reconocimiento tácito de que había sido demasiado optimista. Muchos estados y gobiernos locales tienen controles más estrictos sobre movilidad y reuniones.

El impulso de Trump para restablecer la normalidad se encontró con una prueba de realidad sobria el domingo del Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, quien dijo que Estados Unidos podría experimentar más de 100,000 muertes y millones de infecciones por la pandemia. La decisión de Trump de extender las pautas reflejó un reconocimiento de que la lucha tendrá lugar a largo plazo y que el riesgo de muertes en espiral hacia los cientos de miles es real.

"Quiero que nuestra vida vuelva de nuevo", dijo el presidente a periodistas en el Jardín de las Rosas.

Trump, que ha evitado en gran medida hablar de posibles tasas de mortalidad e infección, citó modelos de proyección que dijeron que potencialmente 2.2 millones de personas o más podrían haber muerto si el país no hubiera implementado medidas de distanciamiento social. Y dijo que el país estaría bien si "puede contener" el número de muertes "hasta 100,000".

"Es un número horrible", dijo Trump, pero agregó: "Todos juntos hemos hecho un muy buen trabajo".

Presentado por Trump en la sesión informativa al aire libre, Fauci dijo que su proyección de un potencial de 100,000 a 200,000 muertes es "completamente concebible" si no se hace lo suficiente para mitigar la crisis. Dijo que eso ayudó a dar forma a la extensión de las directrices, "una decisión sabia y prudente".

Las pautas federales recomiendan contra las reuniones de grupos grandes e instan a las personas mayores y cualquier persona con problemas de salud existentes a quedarse en casa. Se insta a las personas a trabajar en casa cuando sea posible y evitar restaurantes, bares, viajes no esenciales y viajes de compras.

La extensión dejaría las recomendaciones federales vigentes más allá de Pascua, el 12 de abril, momento en el que Trump esperaba que el país y su economía pudieran comenzar a reactivarse nuevamente. Funcionarios de salud pública alarmados dijeron que Pascua seguramente será demasiado pronto.

Estados Unidos tenía más de 139,000 casos de COVID-19 reportados el domingo por la noche, con más de 2,400 muertes. Durante el curso de la sesión informativa de Rose Garden, las muertes reportadas aumentaron en varias docenas y el número de casos en varios miles.

Como algunos de sus aliados habían predicho, Trump estaba claramente perturbado por las inquietantes imágenes que salían de Nueva York, algunas del Hospital Elmhurst en su Queens natal.

"He estado viendo eso durante la última semana en televisión", dijo. ”Bolsas para el cuerpo por todas partes, en los pasillos. Los he estado viendo traer camiones de remolque: camiones congeladores, son camiones congeladores, porque no pueden manejar los cuerpos, hay muchos de ellos. Esto es esencialmente en mi comunidad, en Queens, Queens, Nueva York ”, continuó. "He visto cosas que nunca antes había visto".

Uno de cada 3 estadounidenses permanece bajo las órdenes del gobierno estatal o local de quedarse en casa para frenar la propagación del virus, con escuelas y negocios cerrados y la vida pública alterada.

La Dra. Deborah Birx, jefa del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, dijo que partes del país con pocos casos hasta ahora deben prepararse para lo que está por venir. "Ningún estado, ningún área metropolitana, se salvará", dijo en "Meet the Press" de NBC.