Trump festejó Año Nuevo con un exconvicto por robo de arte

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, festejó Año Nuevo con el exconvicto Joseph Cinque, conocido como "Joe no socks" ("Joey sin calcetines"), condenado en 1989 por poseer obras de arte robadas.Un vídeo publicado por el medio local Palm Beach Daily News muestra a Trump y Cinque en el escenario de la fiesta celebrada en Mar-a-Lago, la mansión que el magnate tiene en Florida.Aunque en una entrevista reciente Trump aseguró no conocerlo bien, los dos suman varias apariciones en público a lo largo de los años y en 2009 el magnate dijo de Cinque que era "un tipo especial", para agregar: "No hay nadie como él".Cinque fue detenido en 1989 en su apartamento de Manhattan en el que la Policía encontró varias obras de arte robadas de una galería de Nueva York, incluyendo dos piezas de Marc Chagall valoradas en 20,000 dólares cada una."Joe no socks" recibió una condena en tercer grado tras declararse culpable de los delitos que se le imputaban, por lo que no ingresó a la cárcel.Artículos periodísticos de la época lo definen como un "pequeño mafioso" y un "estafador" que tenía una relación de amistad con el gángster John Gotti, quien llegó a ser capo de los Gambino.