Trump jura como presidente EUA y promete hacer de su país la prioridad

Melania Trump llevó un regalo a Michelle Obama, quien no supo que hacer con el. La cara de la señora Obama se ha vuelto viral en las redes. pic.twitter.com/7HcKtSAiyM — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) January 20, 2017

@realDonaldTrump llega al capitolio para la toma de posesión como el presidente 45 de los Estados Unidos. pic.twitter.com/GNs4dv73CM — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) January 20, 2017

Mike Pence rinde juramento como vicepresidente pic.twitter.com/M6qwKGmAnp — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) 20 de enero de 2017

"Yo, Donald John Trump, juro, que con fe ejecutaré el cargo como presidente de Estados Unidos". https://t.co/MzV9xaxNeU — BBC Mundo (@bbcmundo) 20 de enero de 2017

"Esta carnicería estadounidense para aquí y ahora", dice #Trump sobre "las drogas, pandillas y crimen" en EEUU. https://t.co/WykXlBeZ3n — BBC Mundo (@bbcmundo) 20 de enero de 2017

En vivo | Donald Trump: "Cada decisión de migración y comercio se tomará sólo en beneficio de los estadounidenses" https://t.co/HQZmMS0zHN pic.twitter.com/2CUaYkQH5W — EL PAÍS (@el_pais) 20 de enero de 2017

Este día Donald Trump será juramentado como el Presidente número 45 de los Estados Unidos de América. pic.twitter.com/wkwYp5lojD — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 20 de enero de 2017

Este viernes 20 de enero de 2017 se firma una página histórica en Estados Unidos, con la toma de posesión del presidente electo, Donald Trump, quien asumió, desde hoy, su nuevo cargo como mandatario de la nación, dando su primer discurso en el Capitolio y asumiendo el cargo por los próximos cuatro años. De igual forma, significa también la salida de Barack Obama, quien gobernó durante ocho años en EUA y fue el primer presidente de raza afroamericana en llegar a la Casa Blanca.Temprano en este viernes, Trump, junto con su esposa y familia, el vicepresidente, Mike Pence, y miembros de su equipo dio hoy inicio al día en que será investido presidente de Estados Unidos con la asistencia a un servicio religioso en una iglesia frente a la Casa Blanca.Trump recorrió en un vehículo blindado la distancia que separa la Blair House (residencia para invitados distinguidos del presidente) de la iglesia episcopaliana de St. Johns, donde tradicionalmente el presidente estadounidense acude a misa. El acto religioso es el inicio a las celebraciones de investidura presidencial, que tendrán su momento central con la jura este mediodía del cargo en las escalinatas del Capitolio.Trump vestía un traje oscuro a medida de Ralph Laurent y corbata roja, mientras que Melania lucía un vestido de chaqueta azul claro con el pelo recogido, en un estilo que recordaba a la fallecida primera dama Jackie Kennedy. En total, unas 300 personas cercanas al futuro presidente estadounidense, que se impuso en las elecciones del 8 de noviembre a la demócrata Hillary Clinton, asistieron al oficio religioso.Aproximadamente a las 10:15 de la mañana (hora salvadoreña), Trump arribó al Capitolio, donde lo esperaban miles de personas para ver el acto de investidura y juramentación. Sin embargo, desde ayer, varios analistas políticos destacaban que la afluencia de gente para este día era mucho menor que el de hace ocho años, cuando Barack Obama asumió el mando de la presidencia.A eso de las 10:30, el acto inició con las palabras del Monseñor Timothy Dolan, Arzobispo de Washington, quien se remitió al Rey Salomón, quien en la historia bíblica oró a Dios para pedir sabiduría y entender cuál era la mejor forma para gobernar. Dolan expresó en sus palabras que "el nuevo mandatario debe pedir justicia, para que el rumbo de la nación y de todas aquellas que van de la mano con EUA, sea el más próspero para todos sus habitantes". Tras las lecturas religiosas, se dio paso la selección musicial de la Universidad Estatal de Missouri, quienes entonaron varias canciones tradicionales de Estados Unidos.El primero en juramentar fue Michael Richard Pence, mejor conocido como "Mike Pence", vicepresidente de Estados Unidos. Tras su juramentación, se dio una moderada ovación, acompañada de la orquesta del Capitolio, quien entono la marcha presidencial para despedir a Mike Pence y dejar el camino para la juramentación de Donald Trump. Al bajar de la plataforma, Pence fue efusivamente saludado por Barack Obama.Junto a su familia, Donald Trump subió al estrado para su juramentación. Realizado el juramento, aproximadamente a las 11:00 de la mañana (hora local), Donald Trump pasó a convertirse en el 45° presidente de los Estados Unidos, dejando a Barack Obama como nuevo expresidente. Obama subió para saludar a Trump y su familia, quienes no se separaron de él en ningún momento de la ceremonia. El Ejército de los Estados Unidos también procede a realizar los disparos en honor al nuevo presidente de EUA.Ya juramentado como nuevo presidente de Estados Unidos, Trump comenzó su discurso asegurando que "vamos a enfrentar calamidades, pero vamos a hacer el trabajo. Cada cuatro años hacemos esta transferencia pacífica de poder. Estamos agradecidos con Barack y Michelle Obama por su ayuda en esta transición".Trump aseguró en su discurso que "una nación existe para servir a sus ciudadanos". De igual forma, reiteró que las demanadas de escuelas y empleos por parte de los ciudadanos es algo justo, ya que "madres y niños en pobreza en nuestros cascos urbanos y problemas en nuestras fábricas de la nación es lo que deja a nuestros jóvenes estudiantes lamentando no tener el conocimiento que necesitan". También, aseguró que combatirá la "carnicería humana" de las drogas y el narcotráfico en Estados Unidos. "Esto se detiene ahora mismo", declaró."Este día estamos emitiendo un decreto que se debe oir en todo el mundo. Desde este día, una nueva visión va a gobernar a nuestra patria. Será solo primero Estados Unidos, siempre primero Estados Unidos", declaró Trump, ante la ovación de sus seguidores en el Capitolio. "Nunca los voy a decepcionar. Estados Unidos va a comenzar a ganar otra vez, a ganar como nunca ha ganado", aseguró, agregando que "vamos a recuperar nuestras fronteras, nuestras riquezas, nuestros sueños".Trump aseguró que "no buscamos imponer nuestro modo de vida a nadie, pero queremos brillar para que todos nos sigan". Dentro de su discurso, Trump retomó una parte bíblica al decir que "el pueblo de Dios debe vivir en unidad", mientras hace un llamado para vivir en solidaridad y esperando que Estados Unidos "viva unido para que nadie la pare"."Todos tenemos la misma sangre roja de patriotas", aseguró Trump, en referencia al tema de las razas que conviven dentro de Estados Unidos. "Ya sea que un niño nazca en Detroit o en Nebraska, ellos ven el mismo cielo y llenan su corazón con los mismos sueños y reciben la vida por el mismo gran Creador. Así que para todos los estadounidenses les digo: ustedes nunca serán ignorados, jamás".Donald Trump cerró su discurso con al frase clave de su campaña: "Make great America again" ("Hace a América grande de nuevo", traducido al español), agregando la frase "USA First" (Estados Unidos primero) y se despidió del público con el típico "God Bless America" (Dios bendiga América), lo cual le aseguró una ovación. Al bajar del podio fue despedido por el ahora expresidente Barack Obama. El discurso dado ahora por Trump, según asegura él mismo, fue escrito en su masión desde diciembre del año pasado.Con el discurso finalizado, Trump y su esposa, Melania, subieron al Capitolio acompañados de Barack y Michelle Obama, y de la entonación del himno de Estados Unidos.