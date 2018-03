Trump niega pregunta a periodista de CNN: “Tu medio publica noticias falsas”

Lee también

"A ti no te dejo preguntar porque publicas noticias falsas". Esto fue lo que respondió el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, al periodista de CNN, Jim Acosta, durante una conferencia de prensa ofrecida hoy en Nueva York.La cadena CNN fue la primera en publicar anoche información de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que señalan que hackers rusos tienen información comprometedora sobre él."Todo lo que pido es que los periodistas sean honestos", dijo luego del altercado, en el cual acusó al medio de producir y difundir noticias que "no son ciertas".Trump aseguró en Twitter que Rusia no ha empleado medidas de presión en su contra y que los servicios de EUA no deberían permitir que se filtren noticias falsas a la opinión pública.