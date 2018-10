Trump nomina a Ronald Douglas Johnson como próximo embajador de EUA en El Salvador

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este miércoles su intención de nominar a Ronald Douglas Johnson como embajador extraordinario en El Salvador, informó la Casa Blanca.

La actual embajadora estadounidense en El Salvador, Jean Manes, expresó esta mañana sus felicitaciones a Johnson por su nominación y explicó que ella seguirá en el cargo “hasta que el señor Johnson sea confirmado por el Senado de EUA”.

La Casa Blanca destacó que el nominado de Trump “ha servido al gobierno de los Estados Unidos durante más de tres décadas” y su carrera comenzó como oficial en el ejército, del cual se retiró en 1998 “como Coronel y luego como miembro de la comunidad de inteligencia”.

“Actualmente el señor Johnson es el enlace de ciencia y tecnología de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos en Tampa, Florida”, expone la declaración oficial del anuncio.

La Casa Blanca también destacó que Johnson “fue asesor especial del Comando Sur de los Estados Unidos y administró la colaboración entre el Comando y las agencias y departamentos, como el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, la Comunidad de Inteligencia, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Oficina Federal de Investigaciones. y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional”.

Se añade que ha trabajado en temas regionales que incluye “refugiados, antinarcóticos, contraterrorismo, derechos humanos y control de enfermedades de virus tropicales” y habla español.

El gobierno estadounidense nomina a su embajador en El Salvador cada tres años. Manes fue nominada en octubre de 2015, como sucesora de Mari Carmen Aponte, y el Senado confirmó su nombramiento en diciembre de ese año.

En el caso de Johnson, la embajada estadounidense explicó que “por el momento no existe fecha estimada de cuándo el Senado podría tomar acción en el caso de esta reciente nominación”.

El nuevo anuncio llega solo un día después de que Manes confirmara que Estados Unidos ha cancelado visas a funcionarios salvadoreños involucrados en casos de corrupción y condenó las “negociaciones secretas” de El Salvador para entablar relaciones con China.

Según The New York Times, Estados Unidos sabía de las negociaciones de El Salvador con China y el asesor de Seguridad Nacional John R. Bolton telefoneó al presidente salvadoreño para advertirle de no cortar las relaciones diplomáticas con Taiwán.

Tras esto, habría sido el asesor estadounidense quien propuso sancionar a El Salvador con la restricción de visas y ayuda, como una afrenta dirigida a China que iría más allá de la actual guerra comercial entre ambos gigantes.