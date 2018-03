Trump nomina al único hispano en gabinete

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó ayer al abogado hispano Alexander Acosta como secretario del Departamento de Trabajo, menos de 24 horas después de que su primer nominado para el cargo, Andrew Puzder, renunció a ese puesto.“Él tiene una carrera extraordinaria”, afirmó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, al desearle “lo mejor” a Acosta, quien no estuvo presente en el acto.“Creo que será un estupendo secretario de Trabajo”, subrayó el mandatario.De ser confirmado por el Senado, Acosta se convertiría en el primer hispano del gabinete del mandatario republicano y engrosaría, además, la lista de los hispanos a cargo del Departamento de Trabajo, con Thomas Pérez e Hilda Solís como sus antecesores durante el gobierno del presidente Barack Obama.Nacido en Miami, hijo de inmigrantes cubanos y licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Harvard, Acosta fue elegido en 2005 por el fiscal general, Alberto Gonzales, para convertirse en el primer hispano que ocupaba el puesto de principal fiscal general adjunto.Asimismo, se ha desempeñado como un procurador federal que ha llevado a juicio a líderes de carteles del narcotráfico de Colombia y a reconocidos políticos estadounidenses en sonados casos de corrupción en el sur de Florida.Trump anunció la nominación después de que su primer candidato a dirigir el Departamento de Trabajo, Andrew Puzder, renunció el miércoles a esa responsabilidad, tras las numerosas críticas recibidas de senadores republicanos y demócratas por su polémico historial empresarial y personal.Puzder tenía previsto comparecer hoy en una audiencia de confirmación ante el Comité de Salud y Educación del Senado.Fue la primera retirada de un nominado por Trump a formar parte del gabinete ministerial, y un golpe al nuevo presidente, después de que el lunes renunció su asesor de Seguridad Nacional, el general retirado Michael Flynn, tras apenas tres semanas en el cargo.La apuesta de Trump por un candidato hispano para encabezar el Departamento de Trabajo tiene lugar después de las recriminaciones de numerosas organizaciones latinas por no contar con un miembro de esa comunidad en el Gobierno.No en vano era la primera vez, desde 1988, que no había un representante hispano en un Gobierno estadounidense, pese a que los latinos representan ahora el 17 % de la población total y que, si en 1990 eran 22 millones, en el censo de 2014 llegaron a 55 millones.La nominación de Acosta fue aplaudida por legisladores republicanos, como el senador Lamar Alexander, presidente del Comité de Salud y Educación del Senado, quien elogió su “impresionante historial”.