Trump ofreció enviar tropas a México

El presidente Donald Trump amenazó con enviar tropas a México para detener a los “bad hombres”, a menos que el ejército mexicano haga un mayor esfuerzo para detenerlos. Ello de acuerdo con un extracto de una transcripción de la conversación telefónica que sostuvo el viernes con el presidente Enrique Peña Nieto y que fue obtenido por The Associated Press.La transcripción no aclara a quién se refería Trump con “bad hombres” –narcotraficantes, inmigrantes o ambos–, ni el tono o contexto de la declaración. Tampoco contiene la respuesta de Peña Nieto.Aun así, deja entrever la manera como el nuevo presidente de Estados Unidos conduce la diplomacia tras bambalinas. Sus declaraciones indican que, en su trato con los gobernantes de otros países, está usando las mismas expresiones que utilizó durante sus mítines de campaña.Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentario.La llamada entre ambos mandatarios se coordinó con la intención de hacer las paces entre el nuevo presidente y su aliado, quienes tuvieron una serie de diferencias públicas por la insistencia de Trump en que México pague por el muro que Estados Unidos pretende construir en la frontera, algo que México se niega a aceptar.“Tienen muchos bad hombres ahí”, dijo Trump a Peña Nieto, de acuerdo con el extracto visto por la AP. “No están haciendo lo necesario para detenerlos. Creo que su ejército está asustado. El nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga cargo”.El ex director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile Rex Tillerson fue confirmado ayer por el Senado estadounidense como próximo secretario de Estado en el gobierno de Trump, sorteando así las suspicacias que había levantado por sus vínculos con la Rusia de Vladimir Putin.No obstante, será el secretario de Estado confirmado con más votos en contra de la historia de Estados Unidos, cosechando casi todos los no de la bancada demócrata, y siendo uno de los más inexpertos en la arena política.Tillerson, de 64 años, tomará las riendas de la diplomacia estadounidense en unos momentos delicados para el país, después de la brecha abierta con México tras la confirmación de la construcción del muro en la frontera, las suspicacias que ha levantado Trump en la Unión Europea y la difícil situación en Oriente Medio.Con 56 votos a favor y 43 en contra, Tillerson logró el consentimiento de la Cámara Alta, después de salir airoso en el voto previo del Comité de Relaciones Exteriores, donde sus vínculos con Rusia le pusieron en aprietos.En tanto, el Comité de Finanzas del Senado cambió las reglas y aprobó ayer a los nominados del presidente Trump para los departamentos del Tesoro y Salud, sin la presencia de demócratas. Los demócratas boicotearon la audiencia el martes y pidieron más información sobre los nominados.