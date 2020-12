Trump otorga una segunda ronda de perdones que incluyen al suegro de su hija y a dos de sus asesores más cercanos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, indultó este miércoles a 26 personas, entre ellas su exgerente de campaña Paul Manafort; el exconsejero Roger Stone; y a Charles Kushner, suegro de su hija.

En total, 29 personas recibieron el indulto o la conmutación de sus penas.

La de este miércoles fue una segunda ronda de perdones otorgados por Trump, luego de que el martes anunciara el indulto a otras 15 personas.

En EE.UU. es común que los presidentes salientes usen su derecho a otorgar indultos, lo que borra las condenas emitidas o cumplidas anteriormente.

El indulto confiere privilegios como restaurar el derecho del convicto a votar o formar parte de un jurado.

La conmutación de penas, por su parte, significa una reducción en el tiempo de prisión, pero no borra la condena ni implica inocencia.

Paul Manafort fue condenado en 2018 como parte de una investigación sobre una supuesta intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016.

Gracias al perdón de Trump, Manafort evitará cumplir con la mayoría de los siete años y medio de prisión a los que había sido condenado.

Roger Stone fue condenado en 2019 por mentir bajo juramento a legisladores que también investigaban la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

En julio de 2020 Trump conmutó esa sentencia, un día antes de que Stone comenzara a cumplir una condena de tres años y cuatro meses de prisión.

Otro de los perdones fue para Charles Kushner, padre de Jared Kushner, consejero de la Casa Blanca y esposo de la hija del presidente, Ivanka Trump.

Charles Kushner es un magnate de los bienes raíces quien en 2004 fue sentenciado a dos años en prisión acusado de evasión de impuestos, delitos de financiación de campañas y manipulación de testigos.

Los cargos de manipulación de testigos surgieron de las represalias de Charles Kushner contra su cuñado, que estaba cooperando con las autoridades en su contra.

Kushner contrató a una prostituta para seducir a su cuñado, grabó el encuentro y se lo envió a su propia hermana.

El martes 22 de noviembre Trump había indultado a 15 personas, incluidos George Papadopoulos y Alex van der Zwaan, dos condenados por mentir al FBI durante la investigación de la supuesta interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos de 2016.

Además, conmutó parte de o la sentencia completa a otras cinco personas.

Trump también indultó a tres excongresistas y a cuatro guardias de seguridad involucrados en una masacre de 2007 en Irak.

A fines de noviembre, Trump había indultado a su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien también se había declarado culpable de mentirle al FBI en la trama rusa.

George Papadopoulos y Alex van der Zwaan cumplieron 12 y 30 días de cárcel, respectivamente.

Papadopoulos se declaró culpable en 2017 de mentirle al FBI sobre el momento en el que sucedieron las reuniones con supuestos intermediarios de Rusia durante el período previo a las elecciones de 2016.

Fue el primer exasesor de Trump en ser arrestado como parte de la investigación dirigida por el fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta interferencia de Rusia en esos comicios.

Papadopoulos afirmó falsamente que se había reunido con dos personas con conexiones rusas antes de trabajar con la campaña de Donald Trump, pero en realidad se había reunido con ellas después de unirse al equipo electoral del presidente.

En Twitter, dio las gracias a Trump y dijo que el perdón significaba "el mundo para mí y mi familia".

Thank you, Mr. President!!! This means the world to me and my family!